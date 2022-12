Téléthon 2022 : autour de Toulouse les promesses de dons dépassent les 425.000 euros

Le Téléthon 2022 a tenu son pari. Mobiliser plus qu'en 2021. Les 30 heures du Téléthon 2022 se sont achevées sur un compteur de 78 051 091 euros. Des millions de personnes ont retrouvé cette chaleur exceptionnelle et cette fête unique qui caractérisent le Téléthon et ses milliers d’animations. Si les victoires des chercheurs se multiplient, les malades et leurs familles ont rappelé tout au long du week-end l’urgence de voir arriver de nouveaux traitements.

ⓘ Publicité