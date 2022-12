Téléthon 2022 en Haute-Vienne : une participation en hausse sur le terrain

La 36ᵉ édition du marathon dédiée aux maladies rares s’est achevée ce samedi 3 décembre à minuit. La Haute-Vienne a vécu ce week-end au rythme du téléthon : 300 événements organisés dans 80 communes.

Au niveau national, le téléthon 2022 s'est achevé sur un compteur de plus de 78 millions d'euros, soit un niveau de promesses de dons supérieur à celui enregistré en 2021 en fin d'émission.

Des communes participantes

Le référent départemental du téléthon en Haute-Vienne, Marcel Ribière, table également sur une augmentation globale des dons cette année. "On l'a vu au niveau national, il y a une progression de plus de 6%. Donc je pense que la Haute-Vienne sera dans ces chiffres-là. Compte tenu des gens présents sur le terrain, on pourrait dépasser les 200 000 € de collecte sur le terrain" estime Marcel Ribière. Et ce n'est pas finit, le référent rappelle que le 36 37 comme le site du téléthon restent ouvert jusqu’au 9 décembre.

Au 36 37 : 115 000 euros contre 18 000 euros en 2021

Le Limousin fait partie des départements où il y a le plus de participation en France. C'est belle surprise compte tenu de l'inflation et de la baisse de pouvoir d'achat des Français. "En Limousin, une commune sur deux est investie dans le Téléthon, alors qu'au niveau national, c'est une sur trois. Il y a même des départements, où il y en a un peu moins" se réjouit le référent.

Les promesses de dons téléphonique au 36 37 sont en revanche en baisse : 115 000 euros contre 18 000 euros en 2021.

Du côté de la Corrèze, la référente du département, Nicole Mattenet pense aboutir au mêmes résultats que l'année précédente : 350 000 euros de dons.