Téléthon 2022 : la Dordogne l'un des départements les plus généreux de Nouvelle-Aquitaine

Près de 91 millions d'euros ont été récoltés lors de la dernière édition 2022, les chiffres viennent d'être dévoilés et en Nouvelle-Aquitaine, la Dordogne est l'un des départements les plus généreux, avec plus de 700.000 euros donnés pour la recherche.