Téléthon 2022 : près de 203.000 euros récoltés via le 3637 en Indre-et-Loire

Les 30 heures de programmes du Téléthon se sont terminés dans la nuit de samedi à dimanche avec un compteur en hausse par rapport à 2021. 78 millions d'euros de promesses de dons ont été récoltées via le 3637 et le site téléthon.fr, au niveau national. En Indre-et-Loire, les dons récoltés par téléphone et sur le site internet ont atteint près de 203.000 euros. Un chiffre en légère baisse par rapport à l'an dernier mais qui ne vient pas gâcher la fête.

202.904 euros de dons en Indre-et-Loire

Les promesses de dons ont atteint les 202.904 euros en Indre-et-Loire selon Ryan Doreau-Venturini, membre du Téléthon dans le département. Des dons par téléphone et internet en baisse : "On était à 220.966 euros l'année dernière mais ce ne sont que des promesses de dons. Peut-être que les gens étaient plus présents sur le terrain ce qui explique peut-être cet écart" explique-t-il. Il rappelle que la ligne du don reste ouverte et que les dons sont toujours possibles sur téléthon.fr.

Ce montant ne prend pas en compte l'argent récolté pendant les animations. Des animations qui ont fait le plein assure Ryan Doreau-Venturini : "Les gens étaient présents, les salles étaient remplies. Les animations extérieures ont parfois été boudées à cause du froid mais les bénévoles ont réchauffé l'ambiance".

On connaîtra le montant total des dons en Indre-et-Loire dans les prochaines semaines.