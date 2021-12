C'est le grand retour du Téléthon. Vendredi et samedi, 230 animations sont programmées en Sarthe pour récolter des dons et aider la recherche contre les maladies génétiques. L'an passé, la plupart des évènements avaient été annulés à cause du coronavirus. Une grosse perte financière pour l'AFM.

Téléthon : trois fois moins de dons récoltés l'an passé en Sarthe, à cause de la crise sanitaire

Dire que la crise sanitaire a eu un impact sur la collecte de dons est un euphémisme. "L'an passé, c'est 10 millions d'euros en moins au niveau national", regrette Franck Bourget, le coordinateur du téléthon en Sarthe, invité de France Bleu Maine ce jeudi. Proportionnellement, l'annulation des manifestations l'an passé a même été pire en Sarthe : "En 2020, nous avons récolté 77.000 euros contre 249.000 euros en 2019".

230 manifestations et quelques annulations

C'est dire le soulagement de Franck Bourget de voir cette année la plupart des événements maintenus vendredi et samedi : "Nous travaillons dessus depuis un an. 230 manifestations sont programmées dans 95 communes sarthoises". Vente de crêpes ou de vins chauds, défis sportifs ou tombolas, baptêmes sur le circuit des 24H, les classiques sont de retour. Le coup d'envoi sera donné vendredi à 19h de Joué l'Abbé, qui servira de fil rouge. "Pour la première fois , Sablé se lance dans le Téléthon", se réjouit Franck Bourget, avec des stands dans le marché de Noël et un euro reversé à l'Association Française de lutte contre les myopathies (A.F.M.) par chaque patineur. Une carte interactive recense tous les événements dans le département.

Mais la 5e vague du Covid-19 se fait aussi sentir. "On a des communes qui ont malheureusement abandonné le Téléthon cette année parce que ce n'était pas envisageable. A Sillé-le-Guillaume, par exemple, avec 500 personnes attendues sur un repas, ce n'est pas raisonnable. Le repas prévu à Yvré-L'Évêque lui aussi est annulé". Deux manifestations qui étaient très prometteuses en terme de dons.

Deux jumeaux sarthois vont tester un nouveau médicament

L'argent récolté sert principalement à financer la recherche. "Nous sommes obligés de faire appel à la générosité des Français et des Sarthois car ce sont des maladies rares qui n'intéressent pas les laboratoires" car pas assez rentables. La preuve, l'AFM a du faire appel à des mécènes étrangers pour financer en partie son propre laboratoire de recherches, le Généthon. Et les résultats sont là. Plusieurs médicaments et traitements (utilisation de la thérapie génique) ont été découverts pour ralentir certaines maladies.

C'est le cas notamment pour la dystrophie musculaire de Duchenne, la plus répandue des myopathies chez l'enfant. Elle touche l'ensemble des muscles de l'organisme, y compris le cœur. L'espérance de vie des malades est d'une trentaine d'années. Deux jumeaux sarthois, touchés par la maladie, vont participer à un essai avec l'injection d'un médicament qui pourrait stopper l'évolution de la maladie à défaut de la guérir.

Des progrès spectaculaires ont été effectués après 35 ans de recherche. "Vous verrez sur le plateau télé (France Télévision y consacre 30 heures de direct), deux enfants : Victoire et Jules. Ce sont des enfants qui avaient une espérance de vie de deux ans et qui ont reçu une seule injection. Aujourd'hui, il y en a un qui marche ou l'autre qui commence à marcher. C'est vraiment une révolution. C'est extraordinaire". De nombreux programmes sont diffusés aussi sur France Bleu, partenaire de cette 35e édition du Téléthon.

Si vous souhaitez faire un don vous pouvez appeler le 36 37 ou faire un don sur internet