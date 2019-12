Téléthon : 370 défis et animations prévus dans les Alpes-Maritimes pour aider la recherche et les malades

Nice, France

Les promesses de dons se font dès ce vendredi au numéro 3637 et pendant une semaine ou sur Téléthon.fr toute l'année. L'objectif est d'aider la recherche sur les maladies génétiques rares qui touchent trois millions de français.

30 heures d'émission, 30 heures de défis

Dans les Alpes-Maritimes, au moins 370 animations sont programmées. On les retrouve commune par commune sur l'application smartphone "Force T" ou sur le site du Téléthon. A Beaulieu-sur-mer, six vélos d'appartement seront par exemple installés à partir de 17 heures place Marinoni jusqu'à minuit puis dans la cour de l'école Lou Nistou. Il y aura aussi un parcours pédestre de 2,5 km dans la commune, un défi où l'on invite les habitants à faire des pompes entre 11h et 16h et un concours de boules carrées.

Quelques exemples de défis et animations

A Gourdon, un défi sportif vous invite durant 24 heures à parcourir le plus de montées possibles d'un sentier entre Pont du Loup et Gourdon, le défi les 24 heures du Paradis, un compteur de montée est installé en haut du chemin. A Blausasc, un trail nocturne est organisé à partir de 17 heures et des baptêmes de quad au clair de lune. A Antibes, samedi, l'association des régates propose des tours de voiliers dans le port Vauban. Vous pourrez effectuer des tours de camions de pompiers à la Colle sur loup, des tours de dameuse à Saint-Etienne-de-Tinée. A Menton et Cannes des vols en hélicoptère sont proposés samedi de 9 heures à 17 heures. Un Madison géant est prévu samedi à Vallauris à 14h30.

Il y a aussi un défi de l’Association de la Police Municipale de Nice pour le Téléthon. Neuf agents parcourent à vélo 800 km entre Nice et Evry en région parisienne. Ils ont quitté la place Massena lundi, une étape Beaune-Auxerre au programme ce vendredi, 159 km avec arrivée prévue samedi après-midi à Evry sur le plateau de France Télévisions.

Dans les Alpes-Maritimes, 150 familles suivies

Dans notre département, l'Association française contre les myopathies suit environ 150 familles. L'an dernier, le Téléthon a permis de récolter dans les Alpes-Maritimes 1 million 304 981 d'euros, sur un peu plus de 5 millions 500 mille euros en Paca.

Edgar Fiorina, 20 ans, est originaire de Chateauneuf-Villevieille, près de Contes, il souffre d'amyotrophie spinale. Il y a 5 ans, il a rencontré l'acteur Jean-Paul Rouve, parrain de ce Téléthon 2019. L'acteur l' a invité à partager son quotidien sur le tournage de films. Edgar, qui a suivi des études en cinéma, est devenu aujourd'hui assistant réalisateur et scénariste pour des courts-métrages. Ce week-end, Edgar participe à l'émission Téléthon sur le plateau de France Télévisions.