Téléthon : 425 kilomètres à pied pour la bonne cause

Joseph, James et Roselyne partent pour 425 kilomètres de marche, protégés par leur camion décoré pour l'occasion.

En cette fin d'automne, ces 13 marcheurs d'une moyenne d'âge de 65 ans n'ont pas peur. Ils vont marcher 425 kilomètres malgré le froid et la pluie, pour la bonne cause. Objectif : rejoindre le siège de Généthon à Évry-sur-Seine et donner en main propre le chèque de près de 14.000 euros, somme des dons récoltés jusqu'alors.

Près d'un an de préparation

C'est James Paquereau, ce retraité et habitant de la Montagne, qui est à l'origine du projet. "C'était en janvier 2018, le maire de la commune faisait un discours sur la fraternité, raconte-il. Je lui ai alors exposé mon idée, il était d'accord. Je me suis dit : Banco, on le fait". Depuis, soutenu par sa compagne Roselyne, il a consacré "quatre ou cinq heures par jour" à l'organisation de cette marche. "Il est temps qu'on en finisse", confesse-t-il, un sourire aux lèvres.