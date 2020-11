Téléthon: à Courières Gauthier qui est atteint d'une myopathie récolte les piles usagées

Gauthier Membré est lui même atteint d'une maladie rare, ils ne sont que 7 en France à souffrir de cette myopathie. Mais la valeur n'attend pas le nombre des années, dit le vieil adage. Aussi le jeune garçon a-t-il décidé de participer à sa façon au Téléthon qui se déroule cette année dans des conditions difficiles compte tenu de l'épidémie de coronavirus.

Gauthier a décidé de récolter des fonds à sa façon: il récupère des piles usagées qui seront ensuite revendues à une entreprise de recyclage, il a créé une page Facebook dédiée à son opération: "_Les gens n'ont pas toujours de l'argent à donner, mais on a tous des piles qu'on peut recycle_r". Ce n'est pas la première année qu'il se lance dans cette opération, mais 2020 dépasse toutes ses espérances.

Ecouter: Gauthier veut faire avancer la recherche sur les maladies rares Copier

"Au début, il y a trois ans, on mettait les piles dans des cartons, se souvient Betty, la maman de Gauthier, mais cette année on met ça dans des fûts et on ne cesse d'en redemander à l'entreprise qui recycle". Gauthier a commencé sa collecte il y a quelques semaines, mais il ne sait plus où donner de la tête!

Il faut dire que le petit bonhomme aux yeux noisettes et au sourire communicatif ne ménage pas sa peine. Avec l'aide de son oncle, il a enregistré une vidéo, sur le mode "c'est pas sorcier". Il explique ce qu'est le Téléthon, ce que représente le don de piles usagées et ce qu'il en attend... avec beaucoup d'humour!

Et ça marche! il a déjà collecté des centaines de kilos de piles, dans les fûts qu'il a installés devant la maison familiale, rue Vivaldi à Courrières. "Les gens qui me connaissent me trouvent sympa et rigolo, les autres se disent que ça permet de participer sans dépenser d'argent".

La collecte se poursuit jusqu'au 15 janvier: chaque tonne de piles représente 250 euros qui sont reversés à l'AFM qui organise, tant bien que mal, le Téléthon 2020.