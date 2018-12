Tours : annulation des animations du Téléthon samedi par crainte de débordements

Par crainte de nouvelles manifestations et débordements samedi, les animations pour le Téléthon place Jean-Jaurès à Tours ont été annulées par la mairie et la police.

Tours, France

Aucune animation pour le Téléthon place Jean-Jaurès cette année à Tours. Avec le risque de nouvelles manifestations tendues samedi, la mairie et la police ont préféré annuler les festivités. Ce week-end traditionnel du Téléthon permet aux différentes associations d'être présentes et de récolter des fonds afin de faire avancer la recherche. Au programme étaient prévues des ventes de gâteau, de la musique et une activité de descente en rappel par le Spéléo club de Touraine. Mais tout est annulé aux regrets de Michel Archambault, coordinateur du téléthon en Indre-et-Loire.

"C'est toujours un peu triste de se dire qu'il y a des organisateurs qui se sont investis pendant un certain nombre de semaines pour préparer leur présence et que, d'un seul coup, il faut qu'ils abandonnent."

Mais la sécurité est primordiale "donc nous le faisons même si cela ne nous fait pas plaisir. C'est comme cela, c'est nécessaire" ajoute le coordinateur.

"Il y aura quelques conséquences financières car nous toucherons moins de monde. Notre présence place Jean-Jaurès était intéressante car nous étions dans le flot des personnes. Il y avait beaucoup de relations, beaucoup de partage et de participation. Il y avait une dynamique."

"Mais bon, on s'y retrouvera l'année prochaine", relativise Michel Archambault.