Téléthon : attirer les jeunes avec des jeux vidéo

C'est une façon originale de participer au téléthon : un tournoi de jeu vidéo de football était organisé à Saint-Jean-de-Luz ce week-end. Près de 30 personnes se sont rassemblées à la grillerie du port. Objectif : s'amuser et réunir plus de 300 euros pour aider la recherche.

Bataille de pouce près du port. Carré pour centrer, rond pour tirer. Yohann, 17 ans, joue depuis le début de matinée. Il est qualifié pour la finale. C'est la première fois qu'il participe au téléthon : "je ne sais pas pourquoi, mais ça ne m'étais pas venu à l'esprit avant", raconte le lycéen, "mais là quand j'ai vu qu'il y avait un tournoi de Fifa, on s'est dit qu'on pourrait à la fois se faire plaisir et œuvrer pour une bonne cause".

Les historiques du Téléthon prennent de l'âge, il faut que la jeune génération prenne la relève" - Benoît Ordoqui, organisateur du tournoi

Faire plaisir aux adolescents, aux jeunes adultes, qui participent un peu moins au Téléthon. L'idée vient de Benoît Ordoqui. Cela fait 20 ans qu'il s'engage chaque année pour le Téléthon à Saint-Jean-de-Luz. Avant, il animait la soirée des pompiers : "les historiques du Téléthon sont des gens qui prennent de l'âge, forcément" explique-t-il, "ils se sont engagés depuis les années 80 et ils continuent à s'impliquer, mais il faut petit à petit que la jeune génération prenne la relève".

"Pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle se sent moins concernée" regrette-t-il. Il espère que ce tournoi Fifa fera naître des vocations...

La moyenne d'âge du concours était très jeune, beaucoup avaient moins de 20 ans © Radio France - Théo Hetsch

300 euros pour le Téléthon

Effectivement, pour son premier Téléthon, Sébastien, manette en main, est comme un poisson dans l'eau : "je m'éclate" lance-t-il, plongé dans son jeu, "moi je suis là parce qu'il y a ce tournoi, sinon, je ne participe pas". Avec le Paris-Saint-Germain, il affronte le Barça de Mikaël. "Moi aussi c'est mon premier Téléthon" avoue-t-il, "c'est très sympa et ça permet de rencontrer d'autres joueurs".

10 euros l'entrée en individuel, 16 pour une équipe de deux joueurs. Cela fait une belle cagnotte pour le Téléthon. Environ 300 euros