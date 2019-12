Téléthon : au Lac de Saint-Cyr, on marche pour récolter des dons

Beaumont Saint-Cyr, France

Pour le 33e Téléthon, le Poitou s'est mis en action en organisant des récoltes d'argent en Vienne comme en Deux-Sèvres. A Beaumont-Saint-Cyr, dans la Vienne, les bénévoles des Bipèdes de Saint-Cyr ont organisé un challenge : faire le plus de kilomètres cumulés autour du lac, à pieds, à vélo ou même... à cheval.

Une action conviviale pour la bonne cause

La quarantaine de bénévoles des Bipèdes tient un petit carnet au départ du circuit. Chaque personne voulant participer peut s'inscrire, annoncer le nombre de tours qu'il ou elle souhaite faire, et peut glisser son don dans la tirelire posée sur le comptoir.

Objectif : battre le record de kilomètres cumulés, et le montant des dons, 1.213 euros, récoltés en 2015, soit 237 participants. Un challenge organisé par l'association depuis 2012, "parce que c'était dans l'air du temps, et qu'on s'est dit qu'on pouvait donner un coup de main", explique le président Jean-Michel Rocher. A la fin de leur(s) tour(s), les marcheurs, cyclistes et autres donateurs ont doit à une petite collation, payée par l'association. "Si ce petit geste permet d'aider d'autres personnes, alors tant mieux".