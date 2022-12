Téléthon : "beaucoup de traitements et beaucoup d'espoirs pour les années à venir"

France Bleu Saint-Etienne Loire : vous êtes médecin rééducateur. En quoi cela consiste ?

Bérénice Zagorda : La médecine physique et réadaptation c'est à la fois la rééducation des patients, la prise en charge des conséquences de la pathologie, les adaptations de l'environnement à la maison, à l'école, au travail. Le rôle de ce médecin c'est de coordonner les rééducateurs et également les médecins qui gravitent autour des patients.

ⓘ Publicité

Que tout le monde soit en symbiose, ça permet de vivre le mieux possible malgré la pathologie ?

Exactement. Il faut vraiment que le patient soit au cœur de la prise en charge pour que, pour que ça fonctionne, pour que son bien être puisse puisse être au maximum.

Avec l'évolution et la progression des traitements, il y a des effets très concrets. On va parler ce matin de cette maladie respiratoire et musculaire qui est l'amyotrophie spinale infantile. Avant l'espérance de vie, c'était quelques mois seulement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus.

Depuis quelques années on a une révolution dans les traitements qu'on peut proposer dans les maladies neuromusculaires. La première pathologie impactée c'est l'amyotrophie spinale infantile. Sur sur les formes les plus graves, l'espérance de vie ne dépassait en général pas les deux premières années de vie. Avec les traitements, on est encore en attente, on est en observation parce que les traitements sont récents. On est sur une autorisation de traitements depuis 2020 seulement en France. Donc le recul n'est que de deux ans finalement. Mais on a de très bons résultats cliniques déjà sur la mortalité et sur les capacités physiques, motrices et respiratoires de ces enfants.

Avant, pour le dire clairement, les patients mouraient. Aujourd'hui, on découvre ce que c'est que de les accompagner dans leur vie.

On découvre de nouveaux profils de patients. L'objectif des prochains mois et années sera de voir comment ces patients vont évoluer, quelles vont être leurs nouvelles difficultés puisque avant on ne se posait malheureusement pas la question. Et puis il y a toutes les autres pathologies qui vont bénéficier aussi de ces technologies.

Tout cela ne ne pourrait pas voir le jour sans le Téléthon ?

Non. Le traitement pour l'amyotrophie spinale infantile a par exemple été mis en place grâce à la collaboration du laboratoire Généthon.

Le climat est parfois lourd pour les médecins. C'est important d'évoluer dans ce domaine, de participer à l'amélioration de la vie des patients. C'est un moteur ?

Exactement. Il y a quelques années, dans les congrès, on ne parlait pas de traitement. J'étais la semaine dernière au congrès de la Société française de myologie. On parle énormément de traitements en cours ou à venir. Beaucoup d'espoirs sont permis pour les années à venir. Dans les dix dernières années, on a beaucoup progressé sur la génétique et je pense que dans les dix ou quinze prochaines années, on va beaucoup progresser sur la thérapeutique.