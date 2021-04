Téléthon : belle générosité des Maralpins malgré la crise

Le Téléthon 2020 a permis de récolter plus de 1,1 millions d'euros dans un contexte compliqué. C'est moins que l'année précédente, mais cela montre la générosité des Maralpins malgré l'annulation de la plupart des événements et malgré la période économique compliquée pour beaucoup de gens.

Des résultats en baisse certes, mais qui restent positifs vu le contexte sanitaire et éconimique

Le Téléthon 2020, maintenu les 4 et 5 décembre derniers malgré le contexte sanitaire n'a pas battu de records côté chiffres. Il n'empêche, il a montré -si c'était nécessaire- que les Maralpins n'ont rien perdu de leur générosité, malgré l'annulation de la plupart des événements qui permettent habituellement de récolter des fonds, et malgré les difficulté économiques de beaucoup de français ces derniers mois.

Au total, 1.118.900 euros ont été récoltés contre 1.371.838 euros en 2019. Une baisse importante certes, mais cette version tronquée du Téléthon laissait craindre bien pire.

Une mobilisation sur les réseaux sociaux... Et en click and collect !

Parmi les nombreuses initiatives organisées dans les Alpes-Maritimes, on s'est par exemple démené à Escragnolles en préparant une daube de sangliers vendue en drive. Résultat : 600 parts vendues par les courageux bénévoles pour 7.536 euros récoltés. La preuve qu'avec de l'imagination, on peut faire des miracles.

Un peu plus de 77 millions d'euros récoltés en France

Au niveau national, on note une baisse de 10 millions d'euros des dons qui s'élèvent tout de même à plus de 77 millions d'euros pour ce Téléthon 2020. En région PACA, un plus de 4.500.000 euros ont été donnés pour la recherche contre les maladies dégénératives.