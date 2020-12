Téléthon : cette année c'est le centre d'appel corrézien Tellis qui répond au 3637

200 personnes, 120 salariés de Tellis plus 80 étudiants recrutés spécialement répondront au 3637, dont certains en télétravail.

Le Téléthon c'est ce vendredi et ce samedi. Une édition évidemment très différente en raison de la crise sanitaire. Il n'y aura pas comme chaque année les milliers d'animations sur le terrain, défis sportifs et autres pour recueillir les promesses de dons. Les organisateurs de l'AFM comptent donc beaucoup sur les appels au 3637. Autre conséquence de la crise sanitaire ce ne sont pas des bénévoles des Lions Club qui y répondront comme c'était le cas jusqu'à présent. Mais des vrais centres d'appels. Il y en a 9 sur tout le territoire qui ont répondu à l'appel d'offres de l'AFM-Téléthon et notamment Tellis, le centre d'appel de Favars en Corrèze.

120 salariés et 80 étudiants

Depuis plusieurs jours déjà la grande salle de Tellis est transformée pour l'occasion. Des dizaines de ballons aux couleurs du Téléthon ont été accrochés un peu partout. Une manière pour Irmine Longy, la directrice, de dire la fierté de l'entreprise de participer ainsi à l'événement. "C'est top. C'est riche dans l'échange humain qu'il va y avoir avec AFM-Téléthon" précise-t-elle. Il s'agit d'un contrat rémunéré certes mais pas seulement pour Tellis qui a décidé de faire elle aussi un don au Téléthon. Des heures supplémentaires également à la clef pour les 120 salariés qui ont accepté de travailler durant les deux journées. Et pour 80 étudiants qui ont été recrutés spécialement l'occasion d'un petit job en ces temps où ceux-ci sont quasiment inexistants.

La maladie ne s'arrête pas" Matthieu Bosredon

Tellis pourra recevoir des appels du 3637 venant de toute la France. Mais ceux passés depuis la Corrèze y seront dispatchés prioritairement. Combien seront-ils au total ? C'est évidement la grande inconnue pour les bénévoles de l'AFM-Téléthon. Les appels au 3637 représentent en général 60% des dons, contre 40 % pour ceux faits lors des animations sur le terrain. Dont le Téléthon est privé cette année en raison de la crise sanitaire. Alors Matthieu Bosredon lance l'appel. Le champion de handbike est le parrain corrézien de cette édition 2020. "Il n'y aura pas de grande fiesta dehors, il n'y aura pas votre petite rando VTT où vous donniez 20 ou 30 euros sans vous en rendre compte parce que vous passiez une bonne journée mais pour autant on n'oubliera pas qu'il y a le Téléthon. La maladie ne s'arrête pas". L'an dernier en Corrèze le Téléthon avait récolté 360 000 euros.