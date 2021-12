Téléthon : "Conserver la marche le plus longtemps possible", l'objectif de Martin à Champvans

C'est reparti pour un week-end de mobilisation contre les myopathies. La 35e édition du Téléthon démarre ce vendredi soir. Le marathon caritatif organisé par l'AFM permet de récolter des dons pour la recherche et de soutenir les familles touchées par ces maladies génétiques rares. C'est le cas de Martin Fleurot, 11 ans, atteint d'une myopathie facio-scapulo-humérale. Le jeune garçon vit à Champvans près de Dôle, il a ressenti les premiers symptômes de sa maladie à 5/6 ans, "le fait de courir moins vite que les autres enfants de ma classe."

Sa maladie évolutive affaiblit ses muscles. Après le couperet du diagnostic, sa famille s'est vite remobilisée explique Marie, la maman de Martin.

Apprendre que c'est une maladie pour laquelle il n'y a pas de traitement, c'est très difficile. On a décidé qu'on n'allait pas se fermer de portes. On ne renonce à rien, par exemple on aime la montagne et on continue d'aller à la montagne. On a trouvé une joëlette pour pouvoir emmener Martin sur les sentiers.

Aujourd'hui le jeune garçon est en 6e, il prend ses cours sur un ordinateur et continue de marcher à la maison. À l'extérieur, il utilise un fauteuil. En 2020, la maison familiale a connu de gros travaux : un ascenseur et une piscine pour les exercices de kiné de Martin. Un chantier soutenu par l'AFM-Téléthon. "Quand on veut mettre un ascenseur, c'est 25 000 euros. Quand on sait que les aides institutionnelles aident à hauteur de 10 000 euros pour dix ans, ce n'est pas assez. L'AFM est venue nous surprendre avec cette proposition d'une aide à la compensation du handicap."

Ces aménagements et les nombreuses séances de kinésithérapie, d'ergothérapie et d'ostéopathie permettent de ralentir un peu l'évolution de la maladie. "Je continue à marcher assez naturellement, donc pour l'instant que je peux encore, j'en profite. Le principal, c'est de conserver la marche le plus longtemps possible."

Bricolage, musique... les passions de Martin sont nombreuses © Radio France - Marcellin Robine

Le Téléthon a aussi permis a Martin d'échanger avec d'autres jeunes atteints par la même maladie que lui. Ce samedi, le garçon sera avec sa famille dans le public de l'émission de télévision à Paris. Il espère bien que, comme pour d'autres maladies, la recherche va vite avancer pour lui permettre de continuer à marcher.

Pour donner au Téléthon : 36 37 et téléthon.fr