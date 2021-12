Téléthon dans la Loire : la générosité du terrain au rendez-vous

Le résultat des plus grosses opérations organisées dans le département de la Loire pour ce 35e Téléthon ne sera connu que dans une dizaine de jours pour un montant final annoncé en mars prochain mais le compteur affiche d'ores et déjà plus de promesses de don dans la Loire qu'en 2019.

Cette année, plus que jamais, les mobilisations sur le terrain montrent toute leur force. Après une 34e édition cantonnée aux écrans, cette fois le Téléthon a pu se décliner entre autres en soupes aux choux, tirs au but, loto, tombola, flashmob, retraite aux flambeaux et soirées festives...

Des centaines de manifestations ont ainsi rythmé le week-end ligérien afin de collecter de l'argent pour la recherche sur les maladies rares. Et ça a donné des couleurs au compteur. Ce dimanche 6 décembre, il affichait près de 284 000 euros. Chiffre tout à fait indicatif car il correspond à l'addition des dons en ligne avec les promesses par téléphone et de quelques premières estimations sur le terrain. Par exemple, les 16 732 euros récoltés à Chavanay.

Le Téléthon espère récolter plus d'un million d'euros dans la Loire

En tout cas, c'est d'ores et déjà largement supérieur aux 240 000 euros annoncés au même moment en 2019. Sachant qu'au final au titre de la 33e édition, la mobilisation et la générosité des Ligérien ont permis de rassembler plus d'1,2 million d'euros (précisément 1 213 195 euros, chiffre final établi en mars 2020, complètement noyé par le début de la crise du Covid en France). "Je pense qu'on atteindra ce montant-là, voire qu'on le dépassera", estime Colette Espigolé, la coordinatrice du Téléthon sur le sud de la Loire.

À la fin du marathon télé, la nuit dernière, le compteur national dépassait les 73 millions d'euros, à comparer au 74,6 millions d’euros promis en décembre 2019. Les dons pour la recherche effectivement récoltés dans tout le pays avaient finalement atteint les 87 millions.

Les plus grosses manifestations ne seront en mesure de transmettre leur bilan que d'ici à la mi-décembre. En tout cas le public était au rendez-vous, plus que que n'osaient l'espérer les organisateurs. C'est comme ça qu'au Chambon-Feugerolles, à Saint-Martin-la-Plaine ou Viricelles, il n'y avait plus rien à vendre ou à manger, bien avant la fin de la manifestation !

Les dons en ligne sur telethon.fr ainsi qu'au 3637 sont possibles jusqu'au 10 décembre.