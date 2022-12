Téléthon : des dizaines d'animations tout le week-end dans le Berry

Manger des gâteaux, faire du sport ou danser pour la bonne cause : c'est ce que vous proposent plusieurs associations ce week-end des 2, 3 et 4 décembre dans l'Indre et le Cher. Plusieurs animations sont organisées au profit du Téléthon, cette grande opération pour recueillir des dons au profit de l'Association française contre les myopathies (AFM), pour financer la recherche contre les maladies génétiques.

ⓘ Publicité

Dictée et vente de brioches dans l'Indre

Dans l'Indre, des animations ont lieu sur trois jours à Martizay. Vendredi 2 décembre, les voitures anciennes vont défiler dans les villages de la commune pour la traditionnelle vente de brioches, avant un tournoi de belote et de pétanque le soir. Samedi, c'est au tour des tracteurs de défiler dans le bourg dès 8h30, toujours pour vendre des brioches. La fanfare de Martizay se produira dans les rues l'après-midi, avant une grande dictée à la salle des associations, où chaque faute rapportera de l'argent au Téléthon.

Les plus sportifs trouveront leur bonheur à Mâron, avec une grande opération "un vélo un euro" samedi et dimanche matin : de 10 heures à 12 heures, les cyclistes peuvent se joindre au convoi de vélos pour une balade de 8 kilomètres. A Châteauroux, la boulangerie Autissier reverse une partie du bénéfice de la vente des brioches et des baguettes au Téléthon. Vous trouverez le détail des animations dans l'Indre ici .

Une grosse mobilisation dans le Cher

De nombreuses animations se déroulent aussi dans le Cher, où le nombre de communes et d'initiatives est en hausse cette année. La commune d'Aubigny-sur-Nère met les petits plats dans les grands avec une quinzaine d'événements sur trois jours, dont une soirée dansante samedi soir à la salle des fêtes.

Les bibliothèques municipales de Blet et Charenton-sur-cher organisent une vente de livres samedi 3 décembre toute la journée, à prix libre

A Vierzon, les élèves de l'école Algosup lancent un live stream, une diffusion en direct sur la plateforme Twitch du 2 au 3 décembre. Des tournois de jeux vidéo (Mario Kart, Super Smash Bros) sont aussi organisés dans l'établissement, et d'autres activités jusqu'au samedi soir. Au gymnase Vaillant, vous pourrez vous initier à l'escalade toute la journée de samedi, de 9h à 17h. Le prix de la montée, 1 euro, sera reversé au Téléthon.

A Bourges, des stands sont installés place Gordaine par de nombreuses associations. Des animations sont aussi organisées dans plusieurs écoles. Toutes les animations dans le département sont référencées ici .