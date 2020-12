Téléthon : deux jeunes landais organisent une soirée live pour récolter des dons

Deux Landais d'une vingtaine d'années organisent vendredi soir une soirée en directe sur leur plateforme pour récolter des dons pour le Téléthon. Ils inviteront notamment en live Maxence, un des participants de the Voice kids, mais aussi Daniel Levi.

Claude et Teddy

Ils inviteront notamment en live Maxence, un des participants de the Voice kids, mais aussi Daniel Levi

L’édition 2020 du Téléthon commence ce vendredi. Une édition particulière pour l'association qui redoute, en pleine crise sanitaire, une baisse des dons. Alors pour récolter un maximum d'argent, deux jeunes landais d'une vingtaine d'années, Teddy et Claude, organisent ce vendredi soir une soirée en direct, sur internet, entre discussion et musiques.

La soirée, en live, est organisée en accord avec l'AFM téléthon, l'association de parents et de malades qui mènent un combat contre des maladies génétiques rares. Pour Claude, jeune montois animateur de la soirée, il fallait soutenir l'association qui tente de trouver de l'argent en version confinée : "On organise souvent des soirées en live, alors on s'est dit que celle-ci pourrait être l'occasion de récolter des dons."

Pour suivre cette soirée, rendez-vous vendredi soir à 20h55, en direct, sur la plateforme tweetch.tv/tedazeria

Claude, l'animateur, et Teddy, le DJ, vont inviter en direct le jeune chanteur Maxence, participant de l'émission The voice Kid, mais aussi Daniel Lévi, auteur-compositeur-interprète, qui a écrit pendant le confinement une chanson avec des jeunes chanteurs de la même émission.

Pour suivre cette soirée, rendez-vous vendredi soir à 20h55, en direct, sur la plateforme twitch.tv/tedazeria. Une discussion en ligne sera aussi mise en place, et un lien pour faire des dons sera disponible.