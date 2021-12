Téléthon en Côte-d'Or : 143 défis sont organisés dans tout le département

C'est la 35e édition du Téléthon ce weekend, et cette année est marquée par le retour des défis festifs sur le terrain pour récolter des dons. La mobilisation est forte en Côte-d'Or se réjouit Aurore Mercey, coordinatrice de l'événement dans le département.

France Bleu Bourgogne : combien de défis sont prévus ce weekend en Côte-d'Or ?

Aurore Mercey : J'ai fait le compte hier des contrats d'engagements qu'on a signés avec ceux qui font des animations et il y en a 143. Autant vous dire que c'est énormissime. En 2019, c'était déjà une très grosse année et on en avait signé 148. Il y a des défis sportifs, des pièces de théâtre, un baptêmes de voitures rallye, le Muséoparc, qui ouvre ses portes samedi toute la journée, etc. En plus cette année, le village Téléthon c'est Pontailler-Lamarche avec 17 communes autour et ils ont organisé un truc de malade. Vous pouvez retrouver tous les défis pr-près de chez vous sur le site internet du téléthon.

Vous visez quel montant de dons dans le département ?

Je vais être dingue. Je vais dire dépasser les 300 000 sur le terrain. Et après, il y a les collectes sur le 36 37, les tombolas, etc. Je sais que les Côte-d'Oriens sont capables d'y arriver. On compte sur vous, venez! Les bénévoles y ont ils vraiment mis tout leur cœur pour mettre en place les animations. Donc, venez faire un tour, mettez juste 2 euros dans la boîte, mais venez faire un tour au moins pour ce que les bénévoles ont mis en place.