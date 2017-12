Téléthon en Dordogne : "Nous serons plus forts que la maladie"

La 31ème édition du téléthon commence ce vendredi 08 décembre. En Dordogne près de 200 événements vont être organisés pour venir en aide aux enfants qui souffrent de maladies rares. C'est le cas de Mathéo et Corentin, deux petits Périgourdins atteints du syndrome d'Hirschsprung.

Corentin et Mathéo sont deux petits jumeaux Périgourdins de 12 ans qui habitent dans le quartier du Toulon à Périgueux avec leur maman, Anne-Marie Arnaudin, 49 ans et leurs deux frères Jérémy et Nicolas âgés de 24 et 21 ans. Depuis leur naissance ils sont atteints du syndrome de Hirschsprung.

Un retard de croissance et de gros problèmes de digestion

Cette maladie rare touche l'intestin et se traduit par de graves problèmes de digestion, des diarrhées et des occlusions intestinales notamment. Chez les deux enfants, elle se traduit par un retard de croissance, Mathéo et Corentin ne pèsent que 30 kgs et ne mesurent pas plus d'1m50. Les garçons ont aussi des problèmes de vision et sont malvoyants.

"Ils n'ont plus de colon depuis l'âge de 6 mois et ont de gros problèmes de digestion. Ils ont un régime alimentaire très strict à suivre" explique la maman des jumeaux.

Les enfants doivent prendre un traitement à vie et sont soignés à l'hôpital à Bordeaux.

Une véritable entraide familiale

Si la maladie pèse lourdement sur le quotidien de la famille, Anne-Marie et ses deux autres fils font tout pour rendre le quotidien de Mathéo et Corentin le plus ordinaire possible. Depuis la naissance des jumeaux, la maman qui s'occupe seule de ses quatre enfants a arrêté de travailler pour s'occuper d'eux à plein temps.

Mais à la maison c'est aussi Jérémy, 24 ans qui s'occupe beaucoup des petits. "J'aime bien les emmener faire des visites culturelles et les ouvrir au monde. Il y a quelques semaines, je les ais également emmené visiter Toulouse" explique le jeune homme qui multiplie les projets pour faire sourire ses frères. Pareil pour Nicolas qui emmène les jumeaux jouer au football régulièrement.

"Je veux que mes fils aient la même vie que les petits garçons de leur âge"

C'est aussi pour offrir à ses fils cadets "une vie normale" qu'Anne-Marie a toujours renoncé à les inscrire dans des établissements réservés aux enfants handicapés. "Nous seront plus forts que la maladie. Je veux que mes fils aient la même vie que les petits garçons de leur âge. " insiste la maman.

Corentin et Mathéo sont donc scolarisés dans une école primaire du Toulon comme les autres enfants de leur âge même s'ils sont dans une classe adaptée aux enfants en situation de handicap. Parfois en jouant avec leurs camarades au milieu de la cour de récréation, les deux enfants oublient un peu leur maladie.

"On s'habitue à la maladie et même si elle continue à nous faire mal, on est des enfants comme les autres" explique Corentin

Malgré des rendez-vous à l'hôpital très réguliers, les deux petits garçons continuent de voir leurs copains à l'école et ils ont déjà des projets pour l'avenir. Plus tard, Corentin voudrait être journaliste radio et Mathéo, chanteur. D'ailleurs les deux petits s’entraînent déjà sur France Bleu Périgord !