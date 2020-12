Téléthon : en Mayenne, une course solidaire chacun chez soi pour respecter les gestes barrières

Les responsables des "Foulées Laubertines", à Laubrières, n'ayant pas pu organiser cette année leur traditionnel rendez-vous à cause de la crise sanitaire, ont trouvé une solution alternative : une course autour de son domicile, à la maison. Tous les gains seront reversés au Téléthon.

N'oubliez pas le téléthon ce week-end ! Pour faire un don, un seul numéro : le 36 37.

Des actions sont prévues un peu partout en France et évidemment chez nous en Mayenne. Comme par exemple à Laubrières, dans le Pays de Craon. Le village n'a pas pu organiser la 13ème édition des _"Foulées Laubertines"_en raison de la crise sanitaire. Mais il n'est pas question de laisser tomber le téléthon pour autant. Une solution alternative et insolite est donc proposée.

Le président de l'association, Hervé Chabot, organise à partir de ce samedi matin, 8h, et jusqu'à demain, 17 heures, une course solidaire chacun chez soi pour respecter les gestes barrières : "le but est de parcourir en courant ou en marchant 5 ou 10 kilomètres près de son domicile en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Quand vous avez fait votre distance, vous envoyez par message votre chrono avec une photo si possible. La participation est de 4 euros minimum. Nous avons pour l'instant 150 participants. On espère qu'on dépassera les 200".

Tous les gains de la course seront intégralement reversés au téléthon. Inscription sur la page facebook "Foulées Laubertines at Home". Plusieurs lots sont à gagner. Un tirage au sort sera effectué à l'issue de la course parmi tous les participants.