Téléthon en Sarthe : 70 manifestations sur le terrain contre 360 en temps normal

Les actions sur le terrain représentent la moitié des dons en Sarthe

En Sarthe, il y aura 70 animations dans tout le département. C'est cinq fois moins que d'habitude.

On retiendra notamment la fabrication de repas à emporter pour 200 personnes, à Villeneuve-en-Perseigne, une roue de la chance à Mamers, et des ventes de sacs à Brûlon. Certains boulangers feront des éclairs aux couleurs du téléthon avec le numéro du 36.37 en glaçage. Mais, cette année pour les dons, il faut privilégier le 36.37 et le site internet souligne Franck Bourget, le coordinateur du téléthon en Sarthe. Les organisateurs s'attendent à une baisse d'environ 30%. En Sarthe, sur les 500.000 euros récoltés chaque année, la moitié des rentrées d'argent provient des actions sur le terrain.

