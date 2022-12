Téléthon en Seine-Maritime : "La thérapie génique est une réalité et nous guérissons nos enfants"

La 36ᵉ édition du Téléthon commence ce vendredi : 30 heures de direct sur les chaînes de France Télévisions pour récolter des fonds pour la recherche contre les maladies génétiques rares. Georges Salinas, coordinateur du Téléthon en Seine-Maritime, était l'invité de la matinale France Bleu Normandie pour en parler.

Le Téléthon est de retour avec une édition dans son format habituel, après deux années marquées par le COVID-19. Il y avait tout de même des animations sur le terrain l'année dernière, le Téléthon 2021 avait récolté 86 millions d'euros, pratiquement au niveau d'avant Covid. Cette année, on imagine que les bénévoles ont toute une série d'animations en France et en Normandie pour récolter un maximum d'argent ?

On a assisté à une grosse mobilisation. D'un Téléthon à l'autre on ne s'arrête pas. Le Téléthon, ça continue toujours. Et on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de nouveaux organisateurs qui sont venus nous voir.

Il y a combien d'événements en Normandie ?

Je pense qu'on va tourner à peu près à 700 opérations, 700 points de Téléthon, peut être même un peu plus. Surtout, il faut le dire, il n'y a pas que les grosses opérations - bien sûr, chapeau aux grosses opérations, elles se mobilisent toute l'année pour arriver à créer des défis formidables - mais il y a les petites, les clubs et dans les petits villages, dans les petites communes. Tout le monde se mobilise. Il faut que les gens le sachent. Tout le monde attend le Téléthon, la date du Téléthon, le mythique week-end du Téléthon pour se lancer là-dedans et réaliser des efforts. Je tenaix à le dire et à les remercier.

Ces animations représentent environ 40% de la collecte, a rappelé Laurence Tiennot-Herment, la présidente de l'AFM-Téléthon, qui se réjouit qu'elles reprennent pleinement cette année sur le terrain. Les bénévoles, eux aussi, ont été frustrés par ces deux dernières années avec des éditions un peu réduites ?

Oui, bien sûr, on espère réatteindre les 40 % qu'on avait avant le Covid. On espère ces 40 % parce que la mobilisation a été telle que nous l'espérons. Mais n'oublions pas aussi le 36 37. C'est quelque chose qui a cartonné l'année dernière pour compenser justement le fait que les gens n'ont pas pu sortir faire la fête, n'ont pas pu aller dans les soirées, n'ont pas pu aller dans les bals, n'ont pas pu aller dans les repas. On se rappelle de Pierre Tchernia qui nous disait il y a quelques années : "C'est le 14 juillet en hiver."

Les animations reprennent donc pleinement après la crise sanitaire. Mais désormais il y a l'inflation, le pouvoir d'achat en berne pour les Français. Est ce que vous craignez que les dons soient en baisse ?

C'est un peu ce qu'on nous dit tous les ans, parce que l'inflation est présente depuis de nombreuses années. Je ne sais pas mais moi j'espère que non et je pense que non, parce que le Téléthon, c'est quelque chose qui est devenu une institution en France. Vous vous rendez compte, depuis 35 ans, depuis le jour où on a eu une volonté farouche, nous les parents d'enfants malades de guérir nos enfants, nos proches et tout ça, on savait que c'était par la voie de la génétique, puis de la thérapie génique qu'on allait l'atteindre. Et où en sommes-nous en 2022 ? Eh bien, nous y sommes : cette thérapie génique est une réalité et nous guérissons nos enfants.

Justement, on a entendu ce matin sur France Bleu Normandie le témoignage d'Alice, une habitante de Caumont, maman de la petite Lucie, 22 mois, atteinte d'amyotrophie spinale. Lucie a bénéficié d'un médicament de thérapie génique qui lui permet de se développer, de grandir. Ce traitement a été développé grâce au Téléthon. Elle est la preuve que ça peut fonctionner ? C'est ce qui vous donne la force de continuer à vous mobiliser pour le Téléthon ?

C'est ce qui me donne la pêche. C'est ce qui nous donne à tous la pêche parce que justement, cette petite fille qui est adorable, que tout le monde connaît maintenant, lorsqu'elle est née il y a à peine deux ans, elle ne pouvait pas bouger la tête, elle ne pouvait pas bouger une jambe, pas bouger un pied. Elle était une petite pelote de poupée de chiffon. Vous vous rendez compte ? Tout à coup, grâce à ce travail énorme qui a été fait à Généthon, à tous les outils que vous avez permis vous les Français de nous donner, tous ces laboratoires high-tech que nous avons chez nous et qui nous permettent d'avancer à cette allure. Grâce à ça, un médicament a été créé. La thérapie existe. On nous disait que nous étions un peu fous. Non ! Cette thérapie, nous l'avons mise en route. Bien sûr, elle a été faite au début aux États-Unis, mais c'est un traitement extraordinaire : une seule injection, qui dure un peu plus longtemps qu'un vaccin anti-Covid, et c'est gagné, c'est sur le point d'être guéri.

Votre fils est atteint d'une myopathie qui provoque une dégénérescence progressive des muscles du bassin et des épaules. Il a 56 ans, il n'a pas pu bénéficier d'un traitement dans son enfance, comme Lucie. Mais il est sur une liste pour un nouveau protocole. Ce sera l'aboutissement de 35 ans de bataille pour vous et pour lui ?

Speaker 3 : C'est mon combat depuis 1986, l'année ou on a appris qu'il était atteint d'une myopathie des ceintures. Tout ça aussi a été mené de A à Z par le Généthon, par la chercheuse Isabelle Richard. Et là, mon fils est en relation avec les services de recherche, il est volontaire pour faire partie d'un protocole. Être volontaire n'est pas forcément être partant, mais il en veut. Et il dit qu'il n'a pas attendu jusque-là pour voir les autres faire ce qu'il doit faire.