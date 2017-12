Téléthon Issoire : 24 heures de labour pour soutenir Marie atteinte de la mucoviscidose

Les élèves du lycée agricole du Breuil-sur-Couze se sont lancés un défi un peu fou à l'occasion du Téléthon. 24 heures de labour pour collecter des fonds, et soutenir Marie, une de leur camarade atteinte de la mucoviscidose.

Les conditions climatiques n'étaient pas franchement favorables. "La tente qui servait d'abri pour la restauration s'est envolée avec les rafales de vent" explique avec philosophie Jean-Noël Allary, l'enseignant à l'origine de ce défi un peu fou. "Je voulais faire quelque chose pour le Téléthon depuis longtemps, le labour s'est imposé, et les élèves ont immédiatement adhéré au projet".

26 hectares en 24 heures

C'est un ancien élève du lycée agricole qui a mis la parcelle à disposition. Le tracteur a été prêté par un concessionnaire d'Issoire, et le carburant gracieusement offert par un pétrolier. "On vient participer et encourager ces jeunes" explique Christophe, agriculteur à Saint Germain Lembron, en descendant du tracteur après sa contribution.

La neige n'a pas facilité le labour © Radio France - Jean-Pierre Morel

Dans la cabine du tracteur, le chauffage n'est pas superflu. "La nuit a été longue, une heure de sommeil seulement" précise Pierre, 18 ans, aux manettes de l'engin. "C'est pour une bonne cause, pour notre camarade" poursuit ce futur agriculteur qui a prévu de s'installer dans deux ans, "et puis conduire ce type d'engin, j'adore, c'est ma vie".

3000 euros récoltés

Les fonds récoltés seront reversés au profit du Téléthon. Mais ce défi, c'était aussi, et surtout, pour Marie, une élève du lycée agricole du Breuil-sur-Couze, atteinte de la mucoviscidose, et qui est actuellement hospitalisée au CHU de Clermont dans l'attente de greffes.