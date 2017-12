Téléthon : la mère d'une trisomique et d'un myopathe s'engage depuis plus de 20 ans

Nadine a deux enfants, l’aînée est trisomique et le cadet a une myopathie. Depuis 22 ans, cette Euroise bénéficie de l'aide du Téléthon, et s'engage. Pour elle, ce n'est pas juste la grande collecte de dons le premier weekend de décembre, c'est un accompagnement au quotidien.

La première fois que Nadine entre en contact avec le Téléthon, son fils de 3 ans a une myopathie et sa fille trisomique a 15 ans. "On nous a aidé moralement, ça nous a fait du bien. Ça aide de rencontrer des gens, extérieurs à nous, qui sont touchés par les mêmes problèmes que nous. On a pu se confier plus facilement donc se libérer automatiquement, c'est énorme."

La famille a reçu des aides financières pour du matériel médical car Alexis a besoin notamment d'un fauteuil, mais c'est aussi et surtout un accompagnement. "A Rouen, on fait des ateliers sur comment transférer un enfant, le bien-être dans un fauteuil, comment on a appris la maladie... On ne nous laisse pas dans le néant."

Aide-soignante, kiné, psy et médecin à la fois

Aujourd'hui, Nadine est aidante familiale, elle s'occupe d'Alexis au quotidien. "On est un petit peu aide-soignante, kiné, infirmière, et presque médecin !"

Depuis que le Téléthon est entré dans sa vie, Nadine s'engage : elle rassemble des dons pour l'association française contre la myopathie, sur le marché de Noël de Rouen. Elle a un chalet rue des Carmes où elle vend de la soupe de grands cuisiniers de la région.

Pour Nadine, chaque don compte !

Les obsèques de Johnny Hallyday samedi 9 décembre pourraient avoir un impact sur les dons cette année, redoute Nadine. Si vous n'avez pas le temps de vous déplacer à son stand, vous pouvez faire un don par téléphone au 36 37.