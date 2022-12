Téléthon : "La moitié des communes de l'Isère va organiser des animations"

La 36e édition du Téléthon débute vendredi soir jusqu'à dimanche dans un contexte d'inflation. Les Français peuvent faire un don en appelant le 36-37. "On espère beaucoup en Isère", souligne ce vendredi sur France Bleu Isère Paul Meunier, coordinateur régional de l'AFM-Téléthon. "Le département de l'Isère est toujours un petit peu en avance" dans le combat du Téléthon, en matière de recherche comme dans la générosité, souligne-t-il.

France Bleu Isère : Qu'espérez-vous de cette édition après deux années assez perturbées par le Covid ?

Paul Meunier : On espère beaucoup, parce que les gens sont vraiment très motivés cette année pour repartir après ces deux années un peu moroses. Et ça se passe déjà très bien, les premières animations qui ont eu lieu nous donnent vraiment bon espoir, tout le monde est motivé pour aider la recherche et soutenir nos familles qui sont dans la difficulté.

Vous vous donnez un objectif en terme de dons, de montant ?

Alors l'objectif, bien évidemment que nous uniquement sur le Nord-Isère, on se donne un objectif de 340-350.000€. On espère y arriver avec environ 110 animations de terrain. Ce serait un hausse forcément par rapport à 2021 et ça nous permettrait de revenir sur les bases normales de 2019.

Les animations représentent 40 % de la collecte. Quels sont les grands événements en Isère ?

Il faut d'abord souligner que pratiquement la moitié des communes de l'Isère font une animation Téléthon. Il y a des animations importantes mais aussi des petites animations, ça peut être un simple concours de belote ou une course dans une école. Je pense à des petites commune comme Morestel, Cessieu ou bien comme Leyrieu, qui vient de faire son Téléthon. Ce sont tous des gens très motivés, quelle que soit l'ampleur de l'animation, le but c'est aussi de faire vivre le village et de redonner un peu de bonheur à ceux qui en auraient besoin.

Peut on rappeler à quoi servent les fonds récoltés pendant le Téléthon ? Il permettent de vraies avancées médicales. Avez-vous des exemples ?

Les fonds du Téléthon vont en grande partie à la recherche bien entendu et puis aussi à l'aide aux familles. Il y a actuellement 41 essais chez l'homme pour soigner environ 32 maladies rares, sur la recherche des soins. Et puis il y a également toutes ces personnes qui nous aident, 176 professionnels en France répartis sur seize services régionaux qui sont tous les jours à l'écoute des familles, au quotidien.

A quel point l'Isère est en pointe dans ce combat ? On a entendu dans nos journaux l'exemple de l'Institut des neurosciences de Grenoble. L'Isère est donc en pointe sur le Téléthon ?

L'Isère a toujours été en pointe, à Grenoble notamment, on est très en avance, parce qu'on a eu plusieurs personnes qui ont été atteints par ces maladies. Il est vrai que le département de l'Isère est toujours un petit peu en avance parce que ce sont des gens qui aiment la recherche, qui aiment leur travail, comme beaucoup d'autres aussi. C'est dans leurs gènes de se dire "on y va à fond". Trois millions de personnes sont concernées en France pour toutes les maladies, c'est quand même important de pouvoir leur venir en aide.