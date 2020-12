Téléthon 2020 : le beau geste de Kylian Mbappé

En période de Covid-19, les organisateurs du Téléthon s'attendent à avoir plus de mal pour récolter les dons, les 4 et 5 décembre prochain. Alors, les organisateurs ont décidé de sensibiliser les acteurs du monde du sport afin qu'ils mettent en jeu des lots, à faire gagner via une tombola en ligne, à 10 euros le ticket. Parmi les sportifs qui ont répondu présent, Kylian Mbappé, l'attaquant du Paris Saint-Germain, offre deux places pour suivre un match du PSG depuis sa loge privée, un vrai privilège surtout en ces temps de huis clos. Et ce n'est pas tout, puisqu'après le match, les deux chanceux pourront rencontrer la star du PSG.

Pour jouer, rendez-vous sur https://stars-solidaires.com/

Pour rappel, le Téléthon cherche à récolter des dons pour l'association AFM Téléthon, afin de lui donner les moyens de lutter contre la maladie : recherche de remèdes, aide au quotidien, communication. Les biothérapies ont notamment fait leur apparition grâce aux dons récoltés.