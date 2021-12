Téléthon : la Côte-d'Or deuxième département le plus généreux de la région

Toujours la même générosité d'années en années, visiblement la cause des maladies rares vous touchent. Le 35e Téléthon récolte plus de 73 millions d'euros de promesses de dons, dont 195 mille pour la seule Côte-d'Or, deuxième département de Bourgogne-Franche-Comté le plus généreux après le Doubs. Le Doubs où l'on dépasse la barre symbolique des 200 mille euros.

Une rando à vélo à Montmançon

Il faut dire que les bénévoles se sont dépensés sans compter pour organiser des évènements dans notre département. Il y a eu notamment cette randonnée cycliste du côté de Montmançon près de Mirebeau-sur-Bèze où contre 10 euros de frais de participation une vingtaine de personnes ont fait 74 kilomètres à vélo avec des étapes dans 18 communes !

Il y a eu aussi ces bénévoles mobilisés dans nos villes comme place François-Rude à Dijon ou bien encore ce relais de 24h de course à pied autour du village Téléthon installé à Pontailler-sur-Saône et Lamarche. Près de 90 coureurs et marcheurs ont participé dans un esprit festif, permettant de récolter 626 euros. Si vous n'avez pas eu l'occasion de verser votre obole pour la bonne cause sachez que les lignes du 36 37 fonctionnent toujours, les centres d’appel attendent vos dons. Et il est également possible de donner sur "Telethon.fr".

Le Téléthon en chiffres dans notre région

Le chiffre final affiché au compteur du Téléthon 2021 en France est de 73 622 019 €. Chez nous en Bourgogne selon les organisateurs dans un communiqué, le Doubs recueille 209 610 € de promesses de dons, suivi de la Côte-d'Or : 194 900 €, de la Haute-Saône : 174 320 €, de la Saône-et-Loire : 151 890 €, du Jura : 89 150 €, de la Nièvre : 49 670 € et du Territoire de Belfort : 39 920 € notez qu'aucun chiffre concernant l'Yonne ne nous est parvenu pour l'instant.