Téléthon : malgré le confinement les organisateurs girondins comptent sur votre générosité

La 34e édition du Téléthon se déroule ces 4 et 5 décembre, dans une ambiance particulière cette année. A cause du confinement, les manifestations habituelles proposées par l'AFM Téléthon en Gironde sont annulées. Néanmoins, les organisateurs s'adaptent et appellent à la mobilisation !

Une édition 2020 du Téléthon... confinée. Cette année, la 34e édition du Téléthon s'annonce bien particulière puisqu'il n'y aura pas les traditionnels événements. Pas de lotos, ni de repas aux grandes tablées, ou encore de défis sportifs. En pleine crise sanitaire, les organisateurs n'ont pas eu d'autre choix que s'adapter.

Un appel à la mobilisation

Le 3637, c'est le numéro à retenir pour faire un don. "Que l'on soit confiné ou pas, faire un don par téléphone, pour le coup ça ne change rien et on espère que les gens répondront présents" affirme Christian Capdeville, l'un des responsables de l'AFM Téléthon en Gironde. Il est également possible de faire des dons en ligne sur le site de l'association, qui se bat depuis 1987 pour financer des projets de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires.

L'AFM Téléthon en Gironde travaille aussi avec les communes pour qu'elles rendent visible l'événement. "On leur demande de faire apparaître l'image du téléthon en posant des affiches ou des banderoles, il faut jouer sur le visuel pour rappeler aux gens que le téléthon c'est en ce moment !". Une fois que ce second confinement sera totalement levé, l'antenne locale de l'AFM Téléthon espère pouvoir organiser des animations en 2021, dans certaines communes de Gironde.

Des dons pour améliorer la vie des malades

"Si tout le monde donne 1 euro, c'est déjà énorme !" lance Edoia Roumy. Basque d'origine, cette jeune femme de 24 ans habite aujourd'hui à Pessac (Gironde) et est atteinte d'une myopathie des ceintures. Cette maladie réduit peu à peu sa mobilité et touche ses hanches, ses chevilles et ses poignets.

Edoia Roumy, 24 ans, se bat contre une myopathie des ceintures, maladie qui réduit sa mobilité. © Radio France - Lauriane Havard

Edoia le sait, sa maladie est incurable, mais cela ne veut pas dire que rien n'est impossible. Grâce à un partenariat entre l'AFM Téléthon et le CHU de Bordeaux, la jeune femme teste depuis peu un bras mécanique, qui facilite son quotidien. "Je place mon bras dans une sorte de support et de scratch où il y a un ressort, et il va permettre d'accentuer la mobilité de mon bras sans fournir trop d'effort" explique Edoia. Avec cet outil, la jeune femme peut plus aisément cuisiner, se coiffer ou se brosser les dents. Des gestes quotidiens qui habituellement lui demandent un réel effort. Edoia Roumy se concentre plus que tout sur son avenir professionnel, elle se prépare à devenir animatrice périscolaire.