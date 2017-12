Téléthon: plus de 200 manifestations en Drôme/Ardèche

Plus de 200 manifestations sont prévues entre vendredi et samedi dans la Drôme et en Ardèche. L'an dernier, un million deux cents mille d'euros avaient été récoltés.

Le Téléthon ramène en Ardèche et dans la Drôme son lot de grands et petits événements. A Guilherand-Granges, le défi c'est de rassembler 4.000 personnes pour une chaîne humaine entre le stade de la ville et celui de Valence. Les bénévoles du Téléthon rendront eux aussi un hommage à Johnny Hallyday avec le concert d'un sosie à Quintenas, samedi soir.

La mobilisation du village de Saint-Etienne-de-Boulogne

Juste sous le col de l'Escrinet la mobilisation est très forte dans ce village de 388 habitants. Et c'est un peu grâce à Ginette qui est venue y prendre sa retraite. Ginette, c'est 30 ans de Téléthon alors en arrivant, elle a fédéré les bonnes volontés. Résultat, un stand de pâtisseries sur les deux jours, un repas d'une soixantaine de couverts dans la salle des fêtes et un vide-grenier toute la journée de samedi.

L'an passé, on a récolté 4.000 €, c'est plus qu'à Aubenas explique Olivier de l'équipe Téléthon de Saint-Etienne-de-Boulogne

En allant chercher son petit-fils à l'école, Jean-Marc achète quelques gâteaux. Pour lui, c'est important d'apporter sa pierre à l'édifice et en plus il trouve l'idée très conviviale. C'est le mot-clé ici à Saint-Etienne-de-Boulogne : la convivialité. Dans ce petit village où tout le monde se connaît, le groupe Téléthon permet de se retrouver pour une action commune et "de bien rigoler" comme le dit Ginette.

Le numéro est toujours le même 36/37

210 manifestations ont lieu durant ce week-end dans la Drôme et en Ardèche. 120 dans la Drôme, 90 en Ardèche. De quoi apporter votre obole pour lutter contre les myopathies.