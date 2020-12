Un Savoyard fait le Tour de France sur son vélo d'appartement pour le Téléthon

Une équipe de six sportifs, dont un Savoyard, a d'ores et déjà récolté plus de 4.000 euros lors d'un défi fou réalisé pour le Téléthon. Chacun chez soi, avec un vélo d'appartement, ils ont réalisé le nombre de kilomètres du Tour de France, soit près de 4.000.