Téléthon : plus de 440 000 euros récoltés en Isère

Les coordinateurs du téléthon en Isère se donnaient un objectif de 340-350 000 euros pour les promesses de dons. Finalement, c'est bien plus que ce qui était espéré. Le dernier chiffre en date donne une somme de 440 000 euros. Une somme en hausse par rapport aux deux dernières années ternies par la pandémie de Covid-19. "C'est formidable de voir comment les gens se sont mobilisés pour rendre ça possible", affirme fièrement Paul Meunier, coordinateur de l'AFM-Téléthon dans le département.

ⓘ Publicité

À l'échelle nationale, plus de 78 millions d'euros ont été enregistrés. Tout ça évidemment grâce aux animations. Elles représentent 40 % de la collecte. "Celles en extérieur ont mieux fonctionné que celles en extérieur à cause de la météo mais c'est quand même une belle réussite. On sentait que les bénévoles étaient motivées après deux années difficiles."

Poursuivre la recherche

Désormais les dons vont servir à poursuivre les 34 essais en cours sur des maladies rares et de mettre en route de nouvelles études. "On commence à trouver des remèdes pour certaines maladies mais on est loin d'en être à bout. Certaines personnes nous disent qu'ils voient les progrès et ça fait chaud au cœur", détaille Paul Meunier, coordinateur de l'AFM-Téléthon dans le département.