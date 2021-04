Téléthon : plus de 77 millions d'euros collectés en 2020

Malgré le contexte sanitaire, la 34e édition du Téléthon a récolté plus de 77 millions d'euros l'an dernier. Un chiffre plus élevé qu'espéré alors que les animations et collectes locales avaient dû être annulées en décembre en raison du Covid-19.

C'est plus qu'espéré. La collecte finale du Téléthon 2020 s'élève finalement à 77 298 024 euros selon les organisateurs, interrogés par nos confrères de France Info ce mercredi. Les dons ont dépassé de 20 millions d'euros les promesses de dons faites lors de l’événement du mois de décembre dernier.

Les Français ont donc été généreux cette année, encore, malgré la crise sanitaire et économique et surtout malgré l'annulation des événements locaux en raison de l'épidémie de Covid-19. Début décembre 2020, en raison du deuxième confinement, la grande majorité des animations et des collectes locales du Téléthon avaient dû être annulées. Toutefois, la collecte finale est moins importante que l'an dernier. En 2019, elle avait atteint 87 millions d'euros, soit 10 millions de plus que cette année.