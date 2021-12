Téléthon : un record d'animations en Ardèche, des ambitions à la hausse dans la Drôme

Cette année, plus de cent contrats ont été signés pour des événements en Ardèche pour le Téléthon. C'est un record. Un regain de mobilisation salutaire alors que les organisateurs tentent d'effacer la baisse de dons en 2020, en plein confinement.

La 35ème édition du Téléthon se déroule ces 3 et 4 décembre. Malgré l'annulation à la marge de quelques événements en raison du Covid-19, les organisateurs espèrent retrouver un peu de couleurs. L'année dernière, les dons ont baissé de 10 millions d'euros en plein confinement même s'ils se sont plus ou moins maintenus en Drôme et en Ardèche.

Dans la Drôme, le coordinateur du secteur Nord, Dominique Desbos constate une remobilisation : "Comparé à 2020 on est à 155 animations de plus, et une cinquantaine en plus par rapport à 2019". Sur son secteur, Dominique Desbos espère atteindre les 185.000 euros cette année.

Au-delà de la somme, c'est bien sûr l'espoir de trouver des traitements pour soigner voire guérir des personnes atteintes de maladies rares. Karine Fombonne, membre de la coordination d'Ardèche, atteinte d'une myopathie des ceintures a pu enfin poser un diagnostic complet sur sa maladie cette année et pourrait bénéficier d'une thérapie génique dans deux ans.

Mais les recherches du Téléthon, on l'oublie souvent, bénéficient aussi à tout le monde. Les avancées sur la vision permettent de mieux traiter la DMLA qui touche près de 15% des Français de plus de 80 ans. Les recherches sur l'ARN-messager financées depuis des années en partie par l'AFM-Téléthon, ont permis de fabriquer le vaccin contre le Covid-19 en un temps record.

D'où l'importance de donner soit par téléphone au 3637, soit sur le site telethon.fr, soit lors des événements sur le terrain que vous retrouvez en cliquant ici.