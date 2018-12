Téléthon : les organisateurs et bénévoles "très contents"

Valence, France

Samedi soir à minuit, plus de 250 000 euros avaient été collectés au 3637 en Drôme-Ardèche. Pour l'instant, au niveau national, les dons faits au 3637 sont en baisse de 8%. Mais il est encore possible de donner à ce numéro jusqu'à ce vendredi.

Dominique Desbos, coordinateur de la Drôme Nord, était sur le terrain pour le Téléthon. Il est très soulagé que le mouvement des gilets jaunes n'aie pas eu d'impact sur leurs manifestations, "62 événements étaient prévus. Ils ont tous été maintenus. Pour la collecte, nous saurons cette semaine mais je pense que nous collecterons jusqu'à _160 000 euros_. C'est ce qu'on avait réalisé l'année dernière."

Le public présent a donné donc nous sommes très contents

Dominique Desbos aurait quand même souhaité une affluence plus importante mais "le public présent a donné donc nous sommes très contents". A La Voulte, le ressenti est le même. Céline Maisonneuve, représentante Auprès des Familles en Drôme-Ardèche, guettait l'arrivée des participants mais elle y a vécu "une grande et belle manifestation". "On a mis en place un 3637 sur un terrain de rugby remplis par les participants. Ils ont été pris en photo qui ont été signées par des anciens joueurs de rugby de La Voulte des années 70. Cela a très bien marché", raconte Céline Maisonneuve.

Les dons sur le site du Téléthon continuent jusqu'à la fin de l'année 2018.