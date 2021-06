Télétravail, bars, restaurants, concert : ce qui change avec la nouvelle phase du déconfinement ce mercredi

La date du mercredi 30 juin devait marquer la levée du couvre-feu en France. Celui-ci a finalement été supprimé dès le dimanche 20, veille de la Fête de la musique. Mais d'autres restrictions jusqu'ici en vigueur sont bien levées ce mercredi.

Suite des réouvertures : ce qui est prévu au 30 juin 2021. © Visactu

Suppression des jauges dans les bars, restaurants et commerces

Dans les bars et restaurants, les jauges encore présentes en intérieur sont supprimées de même que la règle des six convives maximum par table. Les gestes barrières (port du masque, distanciation, gel, etc.) sont toutefois toujours obligatoires lors des déplacements et le service au bar est interdit. De plus, "l’installation de parois de séparation de faibles hauteurs prévenant les projections entre les tables est fortement recommandée", indique le gouvernement.

Dans les magasins, sur les marchés, dans les bibliothèques ou encore les musées, toutes les restrictions sont supprimées mais idem, les gestes barrières sont encore à respecter.

Le télétravail reste la norme

Le gouvernement continue d'inciter au télétravail lorsque cela est possible. Il reste donc recommandé et ce, deux jours par semaine.

Retour des concerts debout

Les concerts avec du public debout sont à nouveau autorisés. Le gouvernement a décidé une "réouverture des concerts debout à partir du 30 juin (...) avec une jauge de 75% dans les établissements en intérieur, et jauge de 100% en extérieur", a déclaré la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Le pass sanitaire "ne sera exigé pour les concerts debout qu'au-delà de 1.000 spectateurs attendus" et pour ces concerts demandant le pass sanitaire à l'entrée, "le port du masque ne sera plus obligatoire mais recommandé".

En revanche, pour aller danser en discothèques, il faudra attendre le 9 juillet.