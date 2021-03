Télétravail : depuis un an, ce Savoyard n'a pas remis les pieds au bureau

Deux écrans d'ordinateur, une étagère avec quelques effets personnels, un ficus et un bureau dans le coin du salon : c'est le lieu de travail de Thomas, depuis un an. A 31 ans, il est développeur web pour une agence de communication du bassin chambérien. Thomas est à 100 % en télétravail depuis le premier confinement, en mars dernier.

Fin mars on a été appelés à rentrer chez nous pour se confiner, et depuis je ne suis pas retourné au travail - Thomas, 31 ans, développeur web

Ce Savoyard est même parti vivre en Alsace pour rejoindre sa conjointe. "Je vivais une relation à distance. On a fait le choix dès le début du confinement de se rejoindre", explique Thomas.

"C'est un équilibre à trouver"

Thomas trouve plusieurs avantages au télétravail : "J'ai juste à me lever et à commencer mon travail dix minutes plus tard, en déjeunant. Et puis j'ai l'impression de profiter un peu plus de chez moi : je ne suis plus là que le soir pour manger, dormir et regarder la télé." Le jeune Savoyard se trouve même plus efficace chez lui qu'au bureau. Il n'est pas distrait, même si ce mode de fonctionnement a ses limites : "je me retrouve tout seul toute la journée. J'ai toujours travaillé en équipe et c'est vrai que rien qu'avoir une présence à qui parler ou avec qui échanger, ça me manque un peu."

Le télétravail, "c'est un équilibre à trouver". Par exemple, Thomas continue de préparer son repas du midi la veille au soir, comme s'il se rendait au travail. Pour ne pas être totalement déconnecté de l'entreprise, Thomas a remis les pieds au bureau pour la première fois en mars. Désormais il s'y rendra trois jours par mois.