Télétravail : les agents pourront continuer deux jours par semaine à la mairie de Breteuil

Il n'y aura plus de nombre minimal de jours de télétravail dans les entreprises à partir du 1er septembre 2021. La mairie de Breteuil (Eure) a anticipé les nouvelles règles et permettra aux salariés éligibles de continuer à travailler de chez eux.

La ministre du Travail, Élisabeth Borne, l'a annoncé ce lundi, il n'y aura plus de "nombre de jours minimal" de télétravail fixé par l’État dans les entreprises à partir de mardi soir. Un nouveau protocole sera publié mardi 31 août pour permette "à la direction de l'entreprise, en discussion avec les représentants des salariés, de définir les règles en matière de télétravail". De nouvelles règles qui touchent aussi les collectivités qui ont mis en place le télétravail. À la mairie de Breteuil (Eure), les elus ont pris les devants. Une délibération a été prise par le conseil municipal en septembre 2020 : "On peut continuer le télétravail jusqu'à deux jours par semaine" explique Corinne Prudhomme, la directrice générale des services de la Ville et "on va voir au niveau des services concernés les agents qui souhaitent continuer".

Depuis le début de la pandémie, tous les agents administratifs ont la possibilité de télétravailler. Chacune a été équipée d'un ordinateur portable et d'un clavier et prochainement d'un micro casque. À l'étude également dans la commune de habitants, la mise en place de l'accueil téléphonique en télétravail : "On est en train de travailler sur cette problématique de manière à ce qu'un agent qui est chez elle en télétravail ou si, d'une manière ou d'une autre, on n'était obligé de ne plus pouvoir venir en mairie, il y aurait une continuité de service sur nos PC" indique Corinne Prudhomme.

Ça ne change rien pour les administrés. Ils font le numéro de la mairie, sauf qu'au lieu d'atterrir en mairie, ça atterrit sur nos portables, à domicile - Corinne Prudhomme

Un salarié sur cinq concerné

Il y a un peu plus de cinquante agents à la mairie de Breteuil, et "moins d'une dizaine est en télétravail" indique la directrice générale des services, car, même dans les emplois administratifs, ce n'est pas possible pour tous, "notamment pour la personne qui gère toute la partie courrier" explique-t-elle. Impossible également pour les ATSEM qui travaillent dans les écoles, pour le personnel de cantine, pour le personnel de la médiathèque ou le personnel technique : "Les services techniques ou les espaces verts continuent à travailler normalement" précise Claude Amigon, premier adjoint en charge des travaux et des la voirie.

Karine Lardeux, comptable à la mairie, est satisfaite d'avoir expérimenté le télétravail, facilité par le fait qu'elle travaille avec des documents scannés, mais revient aussi à son bureau de temps en temps "pour le contact avec les collègues".

Je peux travailler à 90% en télétravail - Karine Lardeux

Karine Lardeux, comptable, dans son bureeau qu'elle occupe un peu moins depuis la mise en place du télétravail © Radio France - Laurent Philippot

Sa collègue Sylvie Mutricy, responsable des ressources humaines, avait elle demandé à passer en télétravail avant même la pandémie, quatre jours par mois. Elle continue à venir au bureau car "j'ai besoin du papier puisque les dossiers sont papier" explique-t-elle mais elle veut continuer à télétravailler car elle a "pas mal de déplacements pour venir et ça permet d'avoir moins de trajets" entre le domicile et le lieu de travail.