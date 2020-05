Télétravail : les conseils d'un expert en sécurité pour prévenir le piratage informatique

Plus on est connecté, plus on est une cible potentielle et plus il est nécessaire de savoir se protéger contre les attaques informatiques. L'équation est simple, résume le consultant sarthois Vincent Trély. Il préside l'Association pour la sécurité des systèmes d'information de santé.

Le recours au télétravail a fortement augmenté pendant le confinement et de nombreux employeurs et salariés vont continuer à y avoir recours. Autant de portes d'entrées sur les système informatiques des institutions, des entreprises et des particuliers. "Une grande partie des gens qui ont découvert le télétravail n'avaient pas été sensibilisés aux risques, pas formés à les éviter. Le danger il est là, dans le manque d'expérience et d'habitude des bonnes pratiques", pointe Vincent Trély..

"Les pirates profitent des crises"

Les réflexes à avoir sont pourtant les mêmes que d'habitude, à observer peut-être avec davantage de rigueur quand on reçoit un courriel avec un lien. "Le conseil de base que l'on donne aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers c'est de ne se référer qu'aux sites connus, institutionnels. Toute autre information est suspecte !"

Mais dans l'urgence de se réorganiser les entreprises, petites ou grandes, les règles élémentaires de sécurité sont parfois passées au second plan dans les entreprises... pour le plus grand profit des pirates "Les pirates profitent des crises pour mener des opérations plus facilement, car elles apportent de la désorganisation."