Télétravail : les espaces de coworking pris d'assaut à Nantes

Cela concerne beaucoup d'entre nous, et ça risque de durer ! Le télétravail s'est largement répandu dans les entreprises depuis le début de la crise sanitaire, et le gouvernement entend bien le faire respecter. Jeudi dernier, le premier ministre Jean Castex a appelé à pousser "au maximum" le télétravail pour ralentir l'épidémie de Covid-19. Il faut dire que les Français ne suivent pas tous la consigne. Selon une récente enquête de l'institut Harris Interactive, seul un tiers des actifs (35%) ont travaillé de chez eux début mars. Pourtant à Nantes, il y a des signes qui ne trompent pas. Comme la ruée sur les espaces de coworking, ces bureaux partagés.

Le nombre de travailleurs en coworking explose à Nantes

Au 144 Cowork'In, quartier Saint-Félix dans le centre-ville, ils sont une cinquantaine à venir travailler chaque jour. L'affluence a doublé en un an selon Marion Micou, la responsable. "Depuis le confinement, les personnes ne souhaitent plus s'isoler. Elles souhaitent se faire un nouveau réseau et sortir de chez eux." Échapper aussi au bruit et aux distractions de la maison, "Elles ne veulent plus travailler à côté de la famille, des enfants, des animaux de compagnie. Il y a tellement d'autres choses à faire que de travailler pour la plupart".

"On a doublé les effectifs et le nombre de places", explique la responsable du 144 Cowork'In à Nantes Copier

"Chez moi, ce n'est pas dédié au travail"

Même son de cloche chez Anthony, cogérant d'un petit bureau d'études économiques basé à Nantes. Avec son associé, il a choisi de louer un espace de coworking. Selon lui, le travail à la maison a ses limites. "Chez moi, je m'installe dans une chambre [...], il y a des voisins au dessus, ma compagne est aussi dans l'appartement. Et puis ne pas sortir de chez soi, ce n'est pas simple. Le télétravail c'est vraiment de manière ponctuelle !"