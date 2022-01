Télétravail prolongé : le sourire pour les uns, la grimace pour les autres

Assis en terrasse d'un café du XVe arrondissement, Jacques savoure : "'C'est plus agréable avec la baisse de la circulation. On se croirait un lundi tous les jours". Depuis près de trois semaines et le renforcement du télétravail à trois jours minimum chaque semaine, le trafic a effectivement baissé en Île-de-France. Durant la première semaine de janvier, le nombre de bouchons a été divisé par quatre d'après le récent tableau de bord de la mobilité dans la région publié par l'Institut Paris Région, pour le plus grand bonheur de ceux qui prennent la voiture matin et soir.

"J'habite en Essonne et je travaille dans le XVIe arrondissement, explique notamment Aurélien, quand on gagne vingt minutes le matin et vingt minutes le soir, ça n'a pas de prix. Si le télétravail peut durer un peu plus longtemps, je suis pour !". Un peu plus longtemps, voire même "pour toute la vie ça m'irait", sourit Julia, commerciale. "Je gagne du temps sur tous mes déplacements, le matin pour arriver sur le secteur, et même les déplacements sur le secteur sont beaucoup plus rapides". Un gain de temps qui devrait continuer jusqu'au 2 février, avec le prolongement du télétravail obligatoire annoncé jeudi soir par le Premier ministre Jean Castex.

Ce n'est pas non plus la foule habituelle dans les transports en commun ces derniers temps. D'après Shauna, conductrice de bus "avec le télétravail, on voit la différence. Les gens se bousculent moins, il y a plus de places assises... c'est vrai que c'est agréable". Et même chez certains de ceux qui travaillent depuis leur domicile, la mesure est plébiscitée : "moi ça me convient, déclare Phi, avoir quelques jours dans la semaine où je peux voir des collègues en réunion un peu spécifiques et le reste du temps j'ai les outils pour travailler à distance donc ça fonctionne assez bien."

Une mesure "dramatique" pour les restaurateurs

Certains commerçants sont cependant beaucoup moins enthousiastes. C'est le cas des restaurateurs qui accueillent chaque midi les employés de bureau, restés déjeuner chez eux ces derniers temps. Depuis le début du mois '"on est à -50 voire même -60% de chiffre d'affaires" déplore Eric, restaurateur dans le XVe arrondissement. "Il n'y a plus d'émulation pour aller manger. Auparavant, on avait beaucoup de tables de 10-12 personnes, aujourd'hui c'est plus une, deux ou quatre personnes dans le meilleur des cas. Certains viennent le lundi, d'autres le vendredi, ils ne peuvent pas être tous ensemble en même temps".

Incarnation Noble, elle aussi responsable d'un établissement dans le quartier partage le même constat. "C'est une conséquence qui est dramatique pour nous puisque _nous travaillons essentiellement avec les bureaux qui nous entourent, ça représente 90% de notre clientèle_. On a divisé par trois, voire parfois par quatre le nombre de couverts". Au delà de la situation actuelle, c'est aussi la généralisation du télétravail à l'avenir qui préoccupe la restauratrice pour qui, si "les entreprises s'habituent à travailler ainsi, que le télétravail s'institue comme une norme, on ne sait pas quel choix économique on va devoir faire par la suite".