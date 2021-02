TÉMOIGNAGE - "Des élèves en pleine détresse psychologique" alerte une infirmière scolaire de Seine-Saint-Denis

Ils sont eux aussi en première ligne face au Covid-19 : les infirmiers et infirmières scolaires, chargés de mener des campagnes de dépistage dans les établissements scolaires, avec bientôt l'arrivée des tests salivaires dans les écoles. Tout ça, en plus des consultations traditionnelles qui se poursuivent. En Seine-Saint-Denis, département le plus jeune de la métropole, les élèves sont de plus en plus nombreux à pousser la porte des infirmeries pour livrer des témoignages parfois glaçants.

Angoisses et idées suicidaires

Samia Bounouri, intervient dans un collège et dans trois groupes scolaires du 93, soit plus de 1.600 élèves qui ont potentiellement besoin de son aide. En seize années d'exercice, elle l'assure, elle n'a jamais vu autant de jeunes défiler dans son bureau et souvent pour le même motif depuis : "Cette année, c'est pratiquement que pour des idées suicidaires". Certains ont même tenté de passer à l'acte, comme cette jeune fille qui tenté de se pendre dans sa chambre, ou cet élève de 6ème qui a ingéré de la soude pour en finir. Une autre adolescente a commencé à se scarifier.

Violences intra-familiales

Il y aussi les cas de violences intra-familiales. Certains jeunes prétextent une migraine ou des maux de ventre pour se rendre à l'infirmerie, pour la première fois de leur vie, et finalement ils craquent et se confient. "Il y a un jeune qui, d'un seul coup, m'a dit qu'il ne supportait plus que son père le tape avec la ceinture. Avant, il allait jouer au foot pour rester hors de la maison au maximum, mais maintenant ce n'est plus possible", raconte Samia Bounouri.

Elle refuse de participer aux dépistages

Alors, dans ces conditions, cette infirmière refuse de se porter volontaire pour mener les dépistages anti-covid dans les établissements scolaires. Cela signifie s'absenter un ou deux jours par semaine sans être remplacée. "Pour moi, c'est inconcevable de laisser la porte de l'infirmerie fermée à ces jeunes. Qui va recevoir tout ce mal être, cette détresse ?", s'interroge-t-elle. Sans oublier les urgences à gérer. "Par exemple, une jeune fille qui a eu un rapport non protégé et qui veut des renseignements sur la pilule du lendemain, on ne peut pas la faire attendre".

210 infirmiers formés au dépistage dans l'académie de Créteil

Au S.N.I.CS-FSU, le syndicat majoritaire des infirmiers de l'éducation nationale, on fait le même constat. "Nous sommes favorables au dépistage dans les écoles, mais avec les moyens actuels, c'est très compliqué", affirme Catherine Pourvendier, sa représentante dans l'académie de Créteil. "Pour répondre aux besoins quotidiens, il faudrait une infirmière présente quotidiennement dans chaque établissement et pour ça il faut créer des postes et recruter", insiste-t-elle. Dans l'académie de Créteil, qui en compte environ 500, il en faudrait le double, estime la syndicaliste.

D'après le rectorat, 210 infirmiers et infirmières scolaires se sont portés volontaires et ont été formés pour mener les tests antigéniques dans les établissements de cette académie. Tous les médecins scolaires ont été mobilisés concernant "l'aspect organisationnel de ces campagnes de dépistage".