TÉMOIGNAGE-33e campagne d'hiver des Restos du cœur : des colis alimentaires indispensables pour certains bénéficiaires

La nouvelle campagne des Restos du cœur a débuté ce lundi 20 novembre 2017 en Côte-d'Or comme partout en France. Six-cents bénévoles du département vont distribuer des colis alimentaires devenus indispensables pour certains bénéficiaires. C'est le cas de cette jeune maman de 19 ans, sans revenu.

Près de 14.000 bénéficiaires ont été accueillis l'an passé par les Restos du cœur en Côte-d'Or. La nouvelle campagne d'hiver a débuté ce lundi 20 novembre 2017 et pendant seize semaine, les six-cents bénévoles du département de la Côte-d'Or vont à nouveau distribuer ces colis alimentaires devenus indispensables pour certains bénéficiaires.

C'est le cas de cette jeune maman de 19 ans, sans revenu. Elle vit avec son fils de neuf mois et son compagnon. Ils sont tous les deux en recherche d'emploi. Et l'aide qu'elle a trouvée aux Restos du cœur est aujourd'hui essentielle. "C'était peu de temps avant mon accouchement, on a fait un calcul de nos dépenses et on s'est demandé comment on allait réussir à vivre avec si peu d'argent et un petit bout."

Premier jour de distribution ce lundi 20 novembre dans les locaux du centre Dijon Nord © Radio France - Stéphanie Perenon

Elle a donc dû se résoudre à frapper à la porte des restos et s'en souvient très bien, "on a été bien accueilli, on nous a offert un café et ensuite on nous a installé, en sachant que chaque semaine on a eu droit pour le bébé à une boite de lait et un paquet de couches, on a même de quoi vivre longtemps avec tout ce qu'on nous donne c'est vraiment bien."

"On ne s'en vante pas mais je suis bien contente d'avoir cette aide pour pouvoir manger " - une jeune maman bénéficiaire des Restos du cœur

"Je ne m'attendais pas à avoir besoin des restos du cœur si jeune mais en même temps il faut bien réussir à vivre. Je pense que c'est provisoire, c'est surtout pour remonter la pente et retrouver un boulot. Et peut-être même que après, je pourrai être de l'autre côté et à mon tour aider les autres. D'ailleurs je me suis proposée pour faire les paquets de Noël, car malgré toutes mes candidatures je n'ai pas de travail et j'aimerais bien aider."

Jean-Denis Barroy, le président des Restos du Coeur de Côte-d'Or © Radio France - Stéphanie Perenon

- Si vous avez besoin de l'aide des restos, il faut d'abord prendre contact au siège à Dijon, 9 impasse de Reggio à Dijon, au 03 80 78 04 46

- Pour devenir bénévole dans l'un des 25 centres des restos du Cœur en Côte-d'Or, contactez Catherine au 06 40 90 40 15