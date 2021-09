Témoignage : à Cosnac Sylvie Lacroix aide sa maman malade d'Alzheimer, "aimante avant d'être aidante"

C'est ce mardi la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Celle-ci touche 900 000 personnes en France. Beaucoup se retrouvent en institutions, tels les EHPAD, mais d'autres restent chez elles grâce à l'assistance de leurs proches. On les appelle les aidants. C'est le cas de Sylvie Lacroix à Cosnac près de Brive. Elle aide sa maman de 85 ans, qui souffre de la maladie depuis 10 ans.

Donner de l'amour

Rien de plus naturel explique-t-elle. Car pour Sylvie Lacroix on ne se pose pas la question de devenir aidant ou pas. "On est avant tout aimante avant d'être aidante. Au départ on aide sans s'en rendre compte". Et l'amour de l'aidant ou de l'aidante finalement c'est ce qui est le plus important pour la personne aidée. "C'est l'aidant qui va donner de l'amour, de l'émotion. C'est lui qui va être le trait d'union pour plein de chose". Et d'ajouter : "il faut que la personne se sente exister toujours à travers les yeux de quelqu'un qui l'aime parce que c'est ça qui fait vivre un être humain".

Ne pas rester seul

Sylvie Lacroix ne cache pas pour autant les difficultés qu'elle éprouve au quotidien. Les pertes de mémoire qui entraînent les mêmes questions toutes les 5 minutes, les troubles du comportement, les accès de colère aussi parfois, voire l'agressivité. "Il faut aimer différemment. Il faut surmonter ces choses-là". D'où l'importance de se faire aider. "On a tendance au départ à vouloir se débrouiller seule, à tout gérer". Mais face à cette maladie il faut savoir comment se comporter. Alors Sylvie Lacroix conseille à chacun, comme elle l'a fait, de se rapprocher d'associations comme France Alzheimer qui permettent non seulement d'avoir quelques moments de répit mais aussi à travers par exemple des ateliers de mieux connaître la maladie ou encore de rencontrer d'autres aidants pour partager ses expériences. "il n'y a que des gens qui ont vécu cette situation qui peuvent en comprendre la difficulté".