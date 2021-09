TÉMOIGNAGE : À Montpellier, la drogue du violeur circule dans les soirées étudiantes

Le GHB est-il "le nouveau fléau des soirées montpelliéraines"? C'est en tout cas ce qui inquiète l'Agem (Association générale des étudiants montpelliérains), une fédération qui regroupe 25 associations étudiantes. Depuis la rentrée de septembre 2021, la "drogue du violeur" circulerait, dans les soirées, en boîte ou dans les bars. De nombreux étudiants et étudiantes ont confié en avoir été victimes ou témoins.

Perte de contrôle

Juliette Conrardy, une étudiante en troisième année de Staps, pense en avoir ingéré, à son insu. Le jeudi 2 septembre, elle a participé à la soirée de rentrée des étudiants de sa filière. Tous se sont retrouvés en boîte de nuit, à la Dune, à la Grande-Motte. Ni elle ni ses amis ne se rappellent qu'elle ait laissé traîné son verre ou bu dans autre. Mais vu les souvenirs qu'elle garde de la soirée, la jeune fille pense avoir été droguée.

"Petit à petit, j'étais comme paralysée, explique Juliette Conrardy, en tentant de se rappeler de cette soirée. Par moment, j'étais consciente, mais je n'arrivais plus à contrôler mon corps. J'ai commencé à avoir les yeux livides, la gorge qui me serrait. Je n'arrivais plus à me déplacer ou à composer un SMS. Ce sont des choses qui ne m'arrivent jamais quand j'ai bu."

J'ai fait attention à mon verre et je n'ai pas bu dans un autre. Mais c'est facile. Il suffit de s'arrêter pour parler à quelqu'un, de ne pas tenir le verre par le haut, et hop, on vous glisse une substance à l'intérieur - Juliette Conrardy, étudiante en troisième année de Staps

Heureusement, rien ne lui est arrivé, grâce, sûrement, à ses amis. "Dès le début, je les ai prévenus qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais que je ne savais pas ce que c'était, poursuit-elle. Ils ont veillé sur moi. À un moment donné, il y avait des mains baladeuses. Ma colocataire a repoussé les garçons et c'est là qu'elle a compris qu'il y avait quelque chose qui clochait. Normalement, je les repousse. Elle m'a fait sortir de la boîte, et avec une autre amie, elle a essayé de me faire vomir pour faire sortir ce qu'il y avait à l'intérieur de moi."

Juliette a-t-elle vraiment ingéré du GHB? Elle ne le saura pas. Pour se faire dépister, il faut se déplacer dans un laboratoire d'analyse spécialisé ou à l'hôpital. Mais la drogue du violeur se dissipe rapidement. Elle reste moins de 12h dans les urines et à peine quelques heures dans le sang.

Je retournerai en soirée car ce sont eux les coupables, pas moi - Juliette Conrardy, étudiante en troisième année de Staps

"Le lendemain, j'étais trop fatiguée, raconte Juliette Conrardy. J'étais incapable de conduire. J'ai loupé ma rentrée avec tout ça... Et puis, je me répétais que c'était de ma faute, que j'avais trop bu. Alors que non, j'ai probablement été droguée. Et dans tous les cas, droguée ou bourrée, ce soir-là, ces garçons n'auraient jamais dû faire ça."

Juliette Conrardy pense avoir été droguée, vu les souvenirs qu'elle garde de la soirée Copier

Jeunes filles et jeunes garçons ciblés

Ce genre de témoignages, les associations étudiantes en ont eu reçus beaucoup. "On n'a pas fait d'étude mais, avant, c'était très ponctuel. Là, on en entend parler presque toutes les semaines", compare Edgar Bruel, le président de l'Agem. Inquiet, il remarque que les victimes ne sont, par ailleurs, pas celles qui l'étaient avant...

Cette année, le profil des victimes est différent, comme l'explique Edgar Bruel, président de l'AGEM Copier

"Pour tout le monde, la drogue du violeur cible les jeunes filles, note-t-il. Là, ce sont plutôt des jeunes garçons, dans le but de leur voler des affaires. Certains le font aussi pour s'amuser, pour voir quels sont les effets de la drogue sur autrui... C'est pas une agression sexuelle ou un viol. Mais ça reste traumatisant et certains se culpabilisent, alors qu'ils ne sont pas fautifs."

À l'Hôtel de Police de Montpellier, on ne constate pas vraiment de recrudescence du phénomène GHB mais il se trouve que deux plaintes ont été déposées, ce mardi 21 septembre, par deux jeunes filles (qui ne se connaissent pas) pour des faits qui se sont produits lors de la nuit du 16 au 17 septembre. Elles se sont réveillées chez elles avec un trou de mémoire de sept à huit heures. À priori, elles n'ont pas été victimes d'agressions sexuelles.

Des capotes de verre

Pour éviter de se faire droguer, mieux vaut être accompagné, en soirée, par des proches de confiance, qui sauront réagir en cas de problème. Les forces de l'ordre conseillent aussi de garder un œil sur son verre, de ne pas boire dans un verre qui n'est pas à vous où qu'on vous a servi alors que vous n'étiez pas en train de regarder. Mais glisser du GHB, sous forme de poudre ou de liquide, dans un verre est simple. L'Agem souhaite acheter des capotes de verre, qu'elle distribuera aux étudiants.

"Ce sont un peu comme des couvercles qu'on trouve dans les fast-food, décrit Edgar Bruel, le président de l'Agem. C'est en silicone. L'idée, c'est qu'on le met sur son verre pour ne pas qu'on puisse mettre quelque chose dans ce que vous buvez." L'Agem cherche des modèles qui s'adapteraient à tout type de verre. Pour l'instant, elle cherche des fonds.

Eric Agniel, chef de sureté départementale, rappelle les bons gestes à adopter Copier

Droguer quelqu'un avec du GHB (ou tout autre drogue) est passible de 5 ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende. Si les faits sont commis sur un enfant de moins de 15 ans ou sur une personne vulnérable, la peine peut monter à 7 ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende.