TEMOIGNAGE - A Rouen, Dylan entrevoit la fin de la galère, grâce à la radio et aux réseaux sociaux

C'est l'aspect positif des réseaux sociaux, et la force de la radio. Vous avez peut-être entendu il y a 10 jours, le 2 décembre, le témoignage de Dylan, un jeune sans abri de 21 ans, qui vit à la rue depuis un an. La nuit il dormait dans le parking de la gare pour se protéger du froid. Dormait, car sa vie a changé depuis son témoignage sur France Bleu Normandie, et l'article publié sur francebleu.fr partagé des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Dylan est désormais hébergé gratuitement par une Havraise, et il a passé huit entretiens d'embauche, il est confiant. Pour Dylan, la fin de la galère semble proche, lui y croit dur comme fer.

Ca fait vraiment bizarre après mes années de rue

"On m'a proposé énormément d'emplois, j'ai passé mal d'entretiens, dans le service, dans la vente et les travaux publics. J'attends un retour des employeurs, mais pour moi ça s'est bien passé. Là actuellement je dors chez une dame qui m'a ouvert sa porte, sur le Havre. Il y a la dame, sa fille, et moi, elle ne me demande rien en retour. C'est vraiment magnifique. Ca fait vraiment bizarre après mes années de rue".

Ecoutez le témoignage de Dylan Copier

Il y a encore des personnes bien sur Terre

"Je réponds encore à des personnes qui me contactent par rapport au reportage de France Bleu. J'ai aussi eu des propositions dans le sud de la France, du côté de Marseille, Aix-en-Provence, Colmar, Fontainebleau. Il y a encore des personnes bien sur Terre !"