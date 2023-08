TEMOIGNAGE - À Saint-Paul-Lès-Dax, les moustiques font vivre un enfer aux habitants

C'est une cohabitation forcée et fort désagréable pour certains landais. Le moustique est très présent dans plusieurs communes des Landes, notamment dans l'agglomération de Dax. De quoi rendre la vie impossible aux habitants qui se font dévorer par le petit insecte à la moindre sortie à l'extérieure. C'est le cas de Danièle et de son mari, à Saint-Paul-Lès-Dax.

ⓘ Publicité

C'est une petite maison charmante, dans une rue au calme. Le jardin est fleuri, un grand cerisier apporte de l'ombre, et dans le petit potager les tomates sont en train de mûrir. La maison de Danièle et de son mari, c'est un petit paradis ... devenu un enfer depuis quatre ans. Il suffit de mettre le nez dehors pour que les petits insectes sortent des fleurs, des massifs et se posent sur la peau. "un , deux, trois, j'en ai cinq !" compte Christian. "ils viennent jusque dans le lit, jusque sous la douche me piquer" précise, dépitée, Danièle.

À lire aussi CARTE - Comment le moustique tigre colonise la Nouvelle-Aquitaine depuis 10 ans

Depuis quatre ans elle a tout essayé ou presque. "j'ai essayé tous les produits de la pharmacie, le vinaigre, le citron avec les clous de girofle pour l'extérieur, j'ai essayé le café que l'on fait brûler, les spirales...". La liste n'est pas exhaustive, puisque Danièle a aussi un appareil à lumière bleue, un répulsif insecticide. Pour l'instant ce qui marche c'est un petit tube d'huiles essentielle. Et encore, c'est relatif explique-t-elle.

Danièle a tout essayé ou presque pour faire face à l'invasion de moustique dans et autour de sa maison. © Radio France - Delphine-marion Boulle

Résignée, Danièle vit recluse dans sa maison : "Avant, j'étais enfermée tout le temps dans mon travail. Maintenant je suis enfermée tout le temps à la retraite". Elle rit ... jaune. "Le matin quand j'arrose vers 6 heures, par exemple, je me mets le K-way, un pantalon long, des chaussures fermées, des chaussettes et des gants en plastique. Comme ça, je réussis à arroser mais malgré tout ils réussissent à me piquer à travers le pantalon" raconte la retraitée.

loading

Danièle poursuit, un peu amer "On ne peut pas profiter du tout de l'extérieur. Avant je faisais mes mots fléchés sur la table, ou alors je prenais ma chaise longue et j'allais derrière pour lire. Je ne peux plus le faire. M'allonger à l'ombre sur ma chaise longue, c'est vraiment du rêve. Ca n'existe plus"

Du côté de la mairie on explique que la loi interdit les traitements préventifs phytosanitaires depuis quelques années, un arrêt qui coïncide avec l'arrivée du moustique tigre dans le département. Par ailleurs, 12 pièges ont été installés dans des lieux stratégiques près des écoles, et des ephads notamment. Chaque dispositif coutant 1.500 euros. Mais "c'est une lutte au quotidien" précise-t-on, en invitant à nouveau les habitants à appliquer les consignes : éviter les points d'eau stagnante, vider les gouttières, les coupelles sous les pots, notamment.

Le moustique tigre est présent dans 71 départements de France métropolitaine. © Visactu - VISACTU