TÉMOIGNAGE - Amputé d'une jambe après un accident en Dordogne, Stéphane vit une longue rééducation

Il est 16 heures en ce beau dimanche 16 octobre dernier, Stéphane Cucillon, bergeracois de 50 ans, prend sa moto dans son garage. Il part en balade en direction de Vilamblard. Il le sait parce qu'il a vu l'enregistrement de la caméra de surveillance qu'il a postée devant sa maison après un cambriolage. Lui, ne s'en souvient pas.

Des riverains, sans doute alertés par le bruit, le retrouvent dans un fossé avec sa moto. Il est emmené à l'hôpital de Bergerac puis en réanimation au centre hospitalier de Périgueux où deux opérations ne permettront pas de sauver sa jambe. Atteinte par la gangrène, elle est coupée. Stéphane ne sait rien de tout cela. Accidenté le 16 octobre, il se réveille 10 jours plus tard dans un lit d'hôpital avec une jambe en moins, dix côtes cassées, et une homoplate "éclatée" dit-il.

Stéphane apprend à marcher, jour après jour, avec sa prothèse. Un exercice au long cours © Radio France - Corinne Duval

"Je l'ai accepté parce que j'ai eu de la chance"

"Mon entourage pensait que j'allais mal le prendre" explique Stéphane, assis à la cafétéria du centre de rééducation de La Lande à Annesse-et-Beaulieu, près de Saint-Astier où il se trouve depuis novembre dernier, "finalement non ! je l'ai accepté, je n'avais pas trop le choix. Quand on m'a expliqué tout ce qui s'est passé, j'ai pris conscience que je suis encore là, que nos enfants sont heureux de me savoir vivants après s'être beaucoup inquiétés. Finalement, on se dit qu'on a eu de la chance. Si on ne m'avait pas opéré en urgence pour couper ma jambe, on me perdait."

Régime semi-fermé pour Stéphane qui rentre le samedi et le dimanche à Bergerac, mais qui doit revenir dans la nuit de samedi à dimanche. Sa compagne, future épouse, vient le rejoindre et dort sur place, moyennant un léger surcoût. "C'est comme une chambre d'hôtel" dit-il en souriant. On comprend que c'est important.

La salle de rééducation du centre La Lande de Saint-Astier © Radio France - Corinne Duval

Une lutte quotidienne sur le chemin de l'autonomie

Stéphane porte une prothèse pneumatique. Une barre de métal dans sa tennis jaune. Il attend un modèle plus sécurisant. Une prothèse automatique. En attendant, il apprend à marcher avec et c'est un combat quotidien. Trois heures de rééducation le matin, deux heures et demie l'après midi. "Une prise en main du personnel super !", dit-il plusieurs fois. Il n'a qu'un objectif : devenir autonome. Se débrouiller seul à la maison. Avoir "une vie à peu près normale".

Il y a les coups de blues. Le matin surtout, Stéphane décrit ces moments où "assis dans son lit, c'est plus comme avant". Se rendre aux toilettes dès le matin est une aventure : Mettre la prothèse, et partir avec le déambulateur etc... Mais le quotidien le rattrape vite.

Stéphane, motivé comme personne, parle peu de l'avenir : "Ce n'est pas d'actualité". Il sait que sa famille l'attend. Prétend que c'est fichu pour son travail. Imprimeur offset depuis 30 ans dans une petite entreprise, il l'imagine mal pouvoir s'adapter à ses besoins. La moto bien sûr, la voiture sans problème. "J'ai de la chance, dit-il, on m'a coupé la jambe gauche, j'ai encore la droite pour accélérer et donc conduire une voiture avec une boîte automatique." Il espère sortir en mai prochain.

Un simulateur de conduite pour véhicules adaptés

Pour les patients qui ne pourront plus conduire un véhicule classique, il faudra passer au véhicule réadapter et le centre de rééducation de La lande dispose d'un simulateur de conduite. Le patient se retrouve dans des conditions de conduite réelles dans un cockpit aménagé en fonction du handicap. Il s'entraîne et muni du feu vert, ils peuvent ensuite se rendre devant le médecin agréé de la sécurité routière et demander une revalidation de leur permis.