TÉMOIGNAGE - "Après tout, c'est ma mort", ces Francs-Comtois qui préparent leur suicide assisté en Suisse

Ils sont environ 200 frontaliers à recourir au suicide assisté en Suisse, chaque année, selon l'ADMD, l'Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité. Parmi eux, des figures très connues de notre région, comme Paulette Guinchard, ancienne secrétaire d'Etat sous Lionel Jospin. Elle a également été députée du Doubs et adjointe au Maire de Besançon. Elle a choisi cette mort, le 4 mars 2021. Un hommage lui sera rendu ce samedi, au Grand Kursaal, à Besançon, en présence de Lionel Jospin.

Comme elle, des Francs-Comtois envisagent de recourir au suicide assisté en Suisse. C'est le cas de Sandra Tivan, 59 ans. Elle habite Pontarlier. Et depuis onze ans, elle met de l'argent de côté pour financer son suicide assisté, le jour où elle estimera en avoir besoin.

J'ai eu, en 2010, un cancer du rectum, au dernier stade et métastasé. En faisant des chimiothérapies, j'ai rencontré des personnes qui n'étaient pas en super état, physique et moral. Donc je me suis renseignée sur la Suisse.

Depuis, elle adhère à une association. Elle a déjà rempli toute la partie administrative, dont les directives anticipées. "Je sais que si un jour ça ne va pas, je demanderai le suicide assisté."

"Je partirais tranquille"

Elle qualifie cette démarche de "très égoïste", mais "après tout, c'est ma mort", justifie Sandra Tivan. "Et si mes proches savent que je partirais tranquille, je pense que la mort est plus facile à accepter." Elle sait que le deuil sera, quoi qu'il arrive, difficile pour sa familles, ses amis. Mais elle ne regrette pas sa démarche. "Quand j'imagine mon fils à mon chevet à l'hôpital, alors que je suis branchée par des tuyaux partout, je me demande quel souvenir il gardera de sa mère ? Et non, je n'ai pas envie de ça."

Ce genre de témoignages, des Francs-Comtois les ont entendus très régulièrement. Et c'est justement ce qui a motivé Simone Senesse, Bisontine, à adhérer à l'ADMD.

à lire aussi Fin de vie : l'ADMD lance une application pour déclarer ses directives anticipées

L'ADMD veut briser "le tabou" de la fin de vie en France

A 78 ans, Simone Senesse est en pleine forme. Mais si un jour elle tombait gravement malade, elle souhaiterait "mettre un terme" à sa vie. "Je ne vois pas l'intérêt de perdurer, de souffrir, surtout si les médecins disent qu'il n'y a aucune issue et que je ne peux pas m'en sortir."

Depuis 2010, elle adhère à l'ADMD du Doubs. Et elle se bat pour briser "le tabou" que représente, selon elle, la fin de vie aujourd'hui en France.

Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas s'inspirer de la loi belge, qui autorise l'euthanasie. On peut mourir en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suisse. Pourquoi faut-il s'exiler loin de ses proches, alors qu'on aurait besoin d'eux pour partir en douceur ?

Pour en débattre, l'ADMD du Doubs organise une conférence à Besançon ce samedi après-midi, à 15h au Grand Kursaal, intitulée _"La fin de vie : quelles lois ?"_Le secrétaire général de l'ADMD France, la présidente de l'ADMD Belgique et le coprésident de l'association Exit Suisse Romande devraient notamment prendre la parole.