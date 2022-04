TÉMOIGNAGE - "Arrêter le rugby, c'est très dur à vivre", raconte Olivier Caisso, ancien deuxième ligne du CAB

Lorsqu'il nous reçoit dans son bureau, un ballon de rugby trône sur une étagère, un de ses maillots encadrés sur le mur. Olivier Caisso sait se remémorer joyeusement de cette période où il était deuxième ligne au CA Brive. Néanmoins, il y a quelques semaines, le colosse de près de 2 mètres a été ému par le suicide du jeune demi d'ouverture de Rouen Jordan Michallet, puis le témoignage de sa femme sur le plateau du Canal Rugby Club.

Libérer la parole sur ce sujet "tabou"

"Je me réjouis de voir que, depuis quelques semaines, on parle un peu plus d'un sujet, entre guillemets, tabou depuis bien trop d'années au niveau de la condition mentale et psychologique du joueur de rugby", réagit Olivier Caisso. Il avait, sur sa page Facebook, voulu prendre la parole pour exprimer sa situation, son malaise.

Alors, quand nous l'avons contacté, Olivier Caisso a bien entendu accepté de raconter son histoire et de s'exprimer sur le mal qui l'a rongé après l'arrêt de sa carrière, ce qu'on doit appeler dépression. Mais que l'on comprenne bien l'ancien rugbyman. "Je ne veux pas me faire plaindre. Je ne veux pas qu'on me qu'on pense qu'Olivier Caisso a besoin d'aide. Pas du tout. Je vais très bien. Par contre, ça n'empêche pas d'avoir des moments difficiles. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide, tout simplement"

Ce qu'il n'a pas hésité à faire en allant consulter un psychiatre sur Limoges. Des rendez-vous "d'une heure ou je discute de ma vie", raconte celui qu'on surnomme La Caisse, et qui lui font "beaucoup de bien".

_La présence de son entourage, et notamment de sa femme, lui fait énormément de bien. "Ils nous soutiennent et c'est parfois eux qui vacillent en premier quand ça ne va pas" ajoute Olivier Caisso. "Quand ma fille demandait à ma femme si son papa était de bonne humeur ce soir, c'est là où on se dit bon, c'est vrai qu'en fait, je me rends pas compte_ et je dois faire quelque chose" complète-t-il.

Un message adressé à tous les supporters

L'ancien joueur de Brive veut aussi avoir une pensée envers tous les supporters qui parfois, peuvent déverser leur opinion sur tel ou tel joueur sur les réseaux sociau_x."Aujourd'hui, quand on est supporter, explique Olivier Caisso, on voit le joueur de rugby comme celui qui passe à la télé, celui qui gagne sa vie et des salaires très confortables. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg."_

"Derrière, ce qu'on ne voit pas, c'est les moments de doute, les week-ends où on est pas sur la feuille de match, où on est blessé. Les périodes de notre carrière où on n'est pas reconduit, où on n'a pas la confiance d'un entraîneur. Les périodes de concurrence avec d'autres joueurs..."

Olivier Caisso est un papa accompli. Il a désormais fondé une société pour accompagner les joueurs blessés dans leur rééducation.